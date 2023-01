Κόσμος

Γαλλία: Aπεργία στα μέσα μεταφοράς

Τα συνδικάτα οργάνωσαν μια πρώτη μεγάλη κινητοποίηση στις 19 Ιανουαρίου όταν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο πολίτες διαδήλωσαν κατά των σχεδίων αυτών σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Οι δημόσιες μεταφορές στη Γαλλία θα αντιμετωπίσουν την Τρίτη σοβαρά προβλήματα εξαιτίας των απεργιών που έχουν προκηρύξει τα συνδικάτα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις σχεδιασθείσες κυβερνητικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Μεταφορών Κλεμάν Μπον.

"Θα είναι μια δύσκολη, πολύ δύσκολη ημέρα για τις δημόσιες μεταφορές...Αναμένουμε σοβαρά προβλήματα", είπε ο υπουργός στο τηλεοπτικό δίκτυο LCI TV.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση παραμένει ανοιχτή σε συνομιλίες με τα συνδικάτα, αλλά τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διατηρήσει τον κεντρικό στόχο της αλλαγής που έχει προτείνει ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, την αύξηση δηλαδή του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο χρόνια στα 64 χρόνια.

"Η καρδιά της μεταρρύθμισης δεν θα αλλάξει", σχολίασε.

Η κυβέρνηση επιθυμεί την σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης κατά τρεις μήνες κάθε χρόνο από τον Σεπτέμβριο μέχρι το 2030.

Ο πρόεδρος Μακρόν έχει δηλώσει ότι εξελέγη με ένα σχέδιο για μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό και ότι χωρίς τις αλλαγές αυτές το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας δεν μπορεί να παραμείνει οικονομικά βιώσιμο.

Την περασμένη εβδομάδα τα συνδικάτα είχαν σχεδιάσει μια 48ωρη απεργία σε πυρηνικά εργοστάσια και διυλιστήρια για την Πέμπτη και την Παρασκευή, αλλά το σχέδιο αυτό εγκαταλείφθηκε μια ημέρα αργότερα με το σκληροπυρηνικό συνδικάτο CGT να ανακοινώνει ότι οι εργαζόμενοι προτιμούν να συμμετάσχουν στην εθνική απεργία της Τρίτης.

