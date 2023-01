Κόσμος

Εκλογές - Τουρκία: Νέα δημοσκόπηση δείχνει τριγμούς στη συμμαχία Ερντογάν - Μπαχτσελί

Σαν κερί λιώνει η κυβερνητική συμμαχία του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντεβλέτ Μπαχτσελί σχολιάζουν τα μέσα της αντιπολίτευσης δίνοντας στη δημοσιότητα νέα δημοσκόπηση της εταιρείας ORC.

Με βάση τα στοιχεία της δημοσκόπησης τη κυβερνητική συμμαχία λαμβάνει 35,7% και της αντιπολίτευσης φτάνει μέχρι το 48,7%.

Όπως μεταδίδεται, 105 μέρες πριν τις εκλογές το κυβερνών κόμμα ΑΚΡ του Ταγίπ Ερντογάν λαμβάνει 30.2%, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP 23,1%. To Καλό Κόμμα της Μεράλ Ακσενέρ 19,3%, το φιλοκουρδικό ΗDP 7,6% και το ακροδεξιό του Ντεβλέτ Μπαχτσελί μόλις 5,5%.

Πάντως για τον κυβερνητικό συνασπισμό έχει γίνει πονοκέφαλος η δολοφονία του πρώην αρχηγού των γκρίζων λύκων Σινάτ Ατές στις 30 Δεκεμβρίου καθώς αφήνονται υπόνοιες ότι υπάρχει δάκτυλος του κόμματος του Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Πέρασε ένας μήνας και ακόμη να εξιχνιαστεί η δολοφονία κι αυτό έχει εξοργίσει τους υποστηρικτές του ακροδεξιού κόμματος. Μεταδίδεται μάλιστα ότι 16 χιλιάδες μέλη του κόμματος του Μπαχτσελί έχουν παραιτηθεί μέχρι στιγμής από το ΜΗΡ.

