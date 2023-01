Κόσμος

Κίνα - κορονοϊός: Πότε αναμένεται ύφεση του νέου κύματος

Τι αναφέρουν οι κινεζικές αρχές σε έκθεσή τους που φέρει ημερομηνία της περασμένης εβδομάδας.

Το τρέχον κύμα μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό και νοσήσεων πλησιάζει στο τέλος του ενώ δεν διαπιστώνεται αξιοσημείωτη αύξηση των περιπτώσεων μετά τους εορτασμούς του νέου σεληνιακού έτους, τουλάχιστον κατά το νεότερο ενημερωτικό δελτίο για την επιδημιολογική κατάσταση που δημοσιοποιήθηκε από το κινεζικό κέντρο ελέγχου και πρόληψης ασθενειών.

Ο αριθμός των ανθρώπων με σοβαρή μορφή της COVID-19 και των θανάτων εξαιτίας της ασθένειας βρίσκεται σε πτώση, διαβεβαίωσαν οι κινεζικές αρχές σε έκθεσή τους που φέρει ημερομηνία της περασμένης εβδομάδας.

Σχεδόν 60.000 άνθρωποι με COVID-19 είχαν πεθάνει στα νοσοκομεία από τις 12 Ιανουαρίου, περίπου ένα μήνα αφότου η Κίνα κατάργησε ξαφνικά την πολιτική μηδενικής COVID-19, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί είπαν ότι αυτός ο αριθμός πιθανώς δεν αντικατοπτρίζει τον πραγματικό αντίκτυπο, καθώς αποκλείει όσους πεθαίνουν στο σπίτι και επειδή πολλοί γιατροί είπαν ότι αποθαρρύνονται να αναφέρουν τον COVID ως αιτία θανάτου.

Πηγή: Reuters

