Αθλητικά

Ντάνι Άλβες - βιασμός: Έπαιξε μπάλα στη φυλακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ντάνι Άλβες έπαιξε σε αγώνα ποδοσφαίρου στη φυλακή της Καταλονίας όπου κρατείται μετά τις κατηγορίες για βιασμό 23χρονης. Κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης μέχρι τη δίκη.

Ο Ντάνι Άλβες μετρά πλέον ήδη δέκα μέρες σε φυλακή της Καταλονίας αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για βιασμό μιας 23χρονης στις 30 Δεκεμβρίου σε κλαμπ της Βαρκελώνης. Μάλιστα, ο 39χρονος άσος έπαιξε την Πέμπτη για πρώτη φορά σε αγώνα ποδοσφαίρου με τους συγκρατούμενούς του.

Το παιχνίδι προκάλεσε τεράστιο ενδιαφέρον στις φυλακές, αφού δεν είναι σύνηθες ένας ποδοσφαιριστής με τέτοια ποιότητα και καριέρα να βρίσκεται ανάμεσά τους και να παίζουν παρέα μπάλα. Ο Βραζιλιάνος, που μοιράζεται το ίδιο κελί με τον άλλοτε σωματοφύλακα του Ροναλντίνιο με τον οποίο διατηρεί φιλική σχέση, αναμένει την τύχη που θα έχει το αίτημα αποφυλάκισης που κατέθεσε.

Η πλευρά του παίκτη διαβεβαιώνει πως πέρα από την εγγύηση που είναι πρόθυμη να καταβάλει ώστε να αποφυλακιστεί μέχρι να γίνει η δίκη του, είναι διατεθειμένος να καταθέσει το διαβατήριό του, να φορέσει ειδικό βραχιόλι παρακολούθησης και να δίνει το «παρών» ακόμη και καθημερινά στα δικαστήρια, προκειμένου να βεβαιωθούν οι αρχές ότι δεν πρόκειται να διαφύγει στο εξωτερικό.

«Θα δεχτώ ό,τι κι αν έρθει. Άφησα το σπίτι μου στα 15, έχω ξεπεράσει πολλές δυσκολίες και περίπλοκες καταστάσεις στη ζωή μου κι αυτή είναι μια ακόμη που θα περάσω. Τίποτα δεν με φοβίζει», φέρεται να δηλώνει σύμφωνα με τη La Vanguardia ο Άλβες, που έχει αποδεσμευτεί από την μεξικανική Πούμας. Ο Άλβες παραδέχεται ότι είχε σεξουαλική επαφή με το φερόμενο ως θύμα του, αλλά υποστηρίζει πως ό,τι συνέβη ήταν συναινετικό. Όσο για τις αρχικές του καταθέσεις, όταν δήλωνε πως δεν τη γνώριζε καν διαψεύδοντας πως έκαναν σεξ, από την πλευρά των δικηγόρων του αποδίδονται στην ντροπή του επειδή απίστησε κατά της συζύγου του, Ζοάνα Σανθ.

Σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, αν κριθεί ένοχος κινδυνεύει με φυλάκιση από τέσσερα ως δώδεκα χρόνια.

Πηγή: sport-fm.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μενίδι – προφήτης Ηλίας: Έκλεψαν τις καμπάνες του ναού

Νέα Σμύρνη: Μαχαίρωσαν 15χρονο στην πλατεία για να τον ληστέψουν

Αγρότες: Μπλόκο στην Εθνική Οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκη