Ελληνοτουρκικά: Υπερπτήσεις τουρκικών F-16 πάνω από Παναγιά, Οινούσσες και Χίο

Συνεχίζουν τις προκλήσεις στο Αιγαίο οι Τούρκοι. Ζεύγος τουρκικών μαχητικών F-16 πραγματοποίησε το μεσημέρι της Δευτέρας υπέρπτηση πάνω από τις Οινούσσες.

Τα τουρκικά μαχητικά πέταξαν σε ύψος 25.000 ποδών πάνω από τo νησί του ανατολικού Αιγαίου.

Το ίδιο ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις ως εξής:

Στις 13:45 άνωθεν ν. Παναγιάς και ν. Oινουσσών στα 22.000 πόδια και στις 13:46 άνωθεν βορειοανατολικών ακτών ν. Xίου στα 28.000 πόδια.

Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

