“The 2Night Show”: Δευτέρα με “δυνατούς” καλεσμένους (εικόνες)

Ξεχωριστή είναι η παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, που υπόσχεται να μας κάνει ευχάριστη και ενδιαφέρουσα συντροφιά, το βράδυ της Δευτέρας.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Άση Μπήλιου.

Η επιτυχημένη αστρολόγος ξεδιπλώνει την ιστορία της ζωής της, μιλώντας για την υιοθεσία της, τα «πέτρινα χρόνια» μετά την απώλεια των γονιών της, την επαγγελματική διαδρομή της, που ξεκίνησε από παραγωγός ραδιοφώνου, και το «λάθος» που την οδήγησε να ασχοληθεί με την αστρολογία. Πώς αντιδρά όταν ο Γρηγόρης της ζητάει δημόσια συγνώμη;

Ποια πρόβλεψη που της είχε κάνει η Βίκυ Παγιατάκη βγήκε αληθινή; Γιατί δεν παντρεύεται τον επί 30 χρόνια σύντροφό της;

Επίσης, εξηγεί γιατί η επιστήμη της λειτουργεί ως «ψυχογράφημα» και αναφέρεται στις εξελίξεις που θα μας «συνταράξουν» τα επόμενα 20 χρόνια.

Τέλος, κάνει τη δική της προσέγγιση για τα δύο ζωδιακά «ψάρια του Αιγαίου», τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγίπ Ερντογάν.

Στο «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται απόψε και τον Χάρη Βαφειά.

Ο «δαιμόνιος» επιχειρηματίας και πλοιοκτήτης μιλάει για την επαγγελματική του πορεία από τα πρώτα του βήματα στη Ναυτιλία μέχρι τη μεγάλη του επιτυχία στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Πώς ξεκίνησε από την Χίο ο παππούς του και έφτασε στην Αργεντινή; Με ποιο τρόπο κατάφερε, σε νεαρή ηλικία, να περάσει την πρώτη επαγγελματική πρόκληση του πατέρα του;

Γιατί οι Αμερικανοί τον αποκαλούν «Harry Potter»; Γιατί έχει ίνδαλμά του τον Σταύρο Νιάρχο και όχι τον Αριστοτέλη Ωνάση;

Τέλος, ο Χάρης Βαφειάς μιλάει για τη συμμετοχή του ως επενδυτής-Dragon, στο νέο σόου επενδύσεων του ΑΝΤ1, «Dragons’ Den», τους λόγους που τον οδήγησαν να αποδεχθεί την πρόταση και ποιος υποψήφιος κατάφερε να του «βάλει τα γυαλιά».

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και η Ηλιάνα Μαυρομάτη.

Η ταλαντούχα ηθοποιός, που αγαπήθηκε μέσα από τη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει», μοιράζεται στιγμές και εμπειρίες, από τη μέχρι τώρα πορεία της. Πώς αντιμετώπισαν οι διάσημοι γονείς της, Λίλα Καφαντάρη και Βασίλης Μαυρομάτης, την απόφασή της να ακολουθήσει τα βήματά τους;

Γιατί δεν έχει παρακολουθήσει, ακόμη, ούτε ένα επεισόδιο της σειράς στην οποία πρωταγωνιστεί; Ποια τραγουδίστρια «κρύβεται» πίσω από τη φωνή της και πόσο απέχει η ίδια, από την προσωπικότητα του ρόλου που υποδύεται; Τέλος, η Ηλιάνα αποκαλύπτει τον λόγο που αντιστέκεται σθεναρά στα «δεσμά» του γάμου, αν και έχει δεχτεί αρκετές προτάσεις στο παρελθόν.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη