“Χτύπος στην καλύβα”: έρχεται να μας καθηλώσει (εικόνες)

Ο οραματιστής κινηματογραφιστής Μ. Νάιτ Σιάμαλαν παρουσιάζει ένα εξαιρετικό θρίλερ, που κλέβει τις εντυπώσεις.

Ενώ κάνουν διακοπές σε μια απομονωμένη καλύβα, ένα νεαρό κορίτσι και οι γονείς του, αιχμαλωτίζονται από τέσσερις οπλισμένους αγνώστους, που απαιτούν από την οικογένεια να κάνει μια αδιανόητη επιλογή για να αποτρέψει την Αποκάλυψη. Η οικογένεια, έχοντας περιορισμένη πρόσβαση στον έξω κόσμο, πρέπει να αποφασίσει τι θα πιστέψει προτού χαθούν όλα.

Από τον οραματιστή κινηματογραφιστή Μ. Νάιτ Σιάμαλαν

«ΧΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΒΑ»

Πρωταγωνιστούν o Ντέιβ Μπαουτίστα (Dune, Φύλακες του Γαλαξία),ο βραβευμένος με Tony και υποψήφιος για EMMY Τζόναθαν Γκροφτ (Χάμιλτον, Mindhunter), ο Μπεν Άλντριτζ (Pennyworth, Fleabag), η υποψήφια για BAFTA Νίκι Αμούκα – Μπερντ ( Πειθώ, old) η πρωτοεμφανιζόμενη Κίρτσεν Κούι, η Άμπι Κουίν (Μικρές κυρίες, Landline) και ο Ρούπερτ Γκριντ (Ο Υπηρέτης,Χάρι Πότερ).

Το σενάριο είναι του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν και των Στιβ Ντέσμοντ και Μάικλ Σέρμαν βασισμένο στο best seller “The Cabin at the End of the World” του Πολ Τρέμπλεϊ.

Σκηνοθετεί ο Μ. Νάιτ Σιάμαλαν ο οποίος βρίσκεται και στην παραγωγή με τον Μαρκ Μπίενστοκ (Split, Glass) και τον Άσγουιν Ραζάν (Sevant, Glass). Εκτέλεση παραγωγής οι Στίβεν Σνάιντερ, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος και Άσλεϊ Φοξ.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Από όλα τα εξαιρετικά επιτεύγματα στην καριέρα του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν σαν οραματιστή κινηματογραφιστή, το κυριότερο είναι ίσως ότι οι ταινίες του παραμένουν αινιγματικές, απρόβλεπτες και αναπάντεχες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι βλέποντας μία νέα ταινία του Σιάμαλαν, δεν ξέρεις τι σε περιμένει. Ο «Χτύπος στην Καλύβα» είναι μια ταινία που συνεχίζει την παράδοση των προηγούμενων ταινιών του, αλλά δεν μοιάζει με καμία από αυτές.

Η ταινία επικεντρώνεται σε ένα ζευγάρι, τον Έρικ (Τζόναθαν Γκροφ) και τον Άντριου (Μπεν Άλντριτζ) και την υιοθετημένη κόρη τους, Γουέν (Κίρστεν Κούι), που κάνουν διακοπές σε μια απομονωμένη καλύβα στο δάσος, όταν το σπίτι τους περικυκλώνεται από τέσσερις οπλισμένους αγνώστους: τον Λέοναρντ (Ντέιβ Μπατίστα), την Σαμπρίνα (Νίκι Αμούκα-Μπερντ), την Είντριεν (Άμπι Κουίν) και τον Ρέντμοντ (Ρούπερτ Γκριντ).

Η οικογένεια αιχμαλωτίζεται από αυτούς τους τέσσερις αγνώστους - οι οποίοι δεν γνωρίζονται μεταξύ τους- και οι οποίοι τους ενημερώνουν ότι τους στοιχειώνει και βασανίζει η ίδια προφητεία: θα έρθει το τέλος του κόσμου εκτός αν η οικογένεια σε αυτή την καλύβα διαλέξει ένα μέλος της, να πεθάνει. Το αν αυτοί οι τέσσερις άνθρωποι είναι τρελοί ή έχουν δίκιο, δεν λύνει το πρόβλημα. Και τα δύο σενάρια είναι τρομακτικά. «Είναι ένα θρίλερ που θέτει ένα καίριο ερώτημα σαν κεντρική ιδέα. Τι θα έκανες αν έπρεπε να σώσεις την οικογένειά σου ή την ανθρωπότητα, και θα μπορούσες να διαλέξεις μόνο ένα; Είναι μια σύγχρονη βιβλική ιστορία.» λέει ο Σιάμαλαν.

Μια ιστορία αγάπης αρκεί για να αποδείξει ότι ο η ανθρωπότητα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Η έννοια της οικογένειας είναι κεντρική σε μεγάλο μέρος της φιλμογραφίας του Σιάμαλαν. «Η μόνη σταθερά στις ταινίες του είναι ότι επικεντρώνονται γύρω από μια οικογένεια και υπάρχει ένα συναισθηματικό ταξίδι που κάνουν οι ήρωες και οι θεατές σε όλες του τις ταινίες» λέει ο παραγωγός Μαρκ Μπίενστοκ, που έχει κάνει πέντε ταινίες με τον Σιάμαλαν. «Του αρέσει επίσης να βάζει στον εαυτό του προκλήσεις και αυτή η ταινία του έβαλε μια πολύ μεγάλη: μια ταινία σχεδόν εξ ολοκλήρου γυρισμένη σε έναν εσωτερικό χώρο».

Αυτό ήταν το συναρπαστικό μέρος της πρόκλησης: «Μπορώ να κάνω μια ταινία για μια πολύ τρομαχτική ‘Επιλογή της Σόφι’ και μπορώ να συμπαρασύρω το κοινό;». Τίποτα στην ιστορία δεν είναι άσπρο ή μαύρο και σχεδόν όλοι οι χαρακτήρες – και το κοινό – θα κληθούν να αμφισβητήσουν όσα νόμιζαν ότι ήξεραν και να δοκιμάσουν τις πεποιθήσεις τους στην διάρκεια της ταινίας, καθώς η ένταση και όσα διακυβεύονται, συσσωρεύονται.

ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

«Μπορώ να διηγηθώ πολύ σκοτεινές ιστορίες γιατί αντιλαμβάνομαι βαθιά τους ανθρώπους και τον κόσμο με έναν πολύ θετικό τρόπο» λέει ο Σιάμαλαν. Ο Λέοναρντ - Ντέιβ Μπατίστα (Οι Φύλακες του Γαλαξία)– είναι ο ηγέτης της ομάδας των τεσσάρων αγνώστων που εμφανίζονται στην απομονωμένη καλύβα. «Ήθελα να είμαι όσο καλύτερος γίνεται», λέει ο Μπατίστα. «Ο στόχος μου εξ’ αρχής δεν ήταν να γίνω μεγάλος αστέρας του κινηματογράφου. Έφυγα για να γίνω ηθοποιός. Τα πήγαινα εξαιρετικά με την πάλη. Απλά αγαπώ αυτή την τέχνη και θέλω να με σέβονται οι συνάδελφοί μου. Αυτός ο ρόλος, λοιπόν, ήταν για μένα μια μεγάλη ευκαιρία». Ο ρόλος του Λέοναρντ είναι πολύπλοκος και πολυεπίπεδος, γιατί δεν είναι ένας φανατικός, αλλά κάποιος που βασανίζεται με την ιδέα ότι πρέπει να αναγκάσει αυτή την οικογένεια να κάνει αυτή την αδιανόητη επιλογή. «Ο Λέοναρντ είναι σαν ένας γίγαντας , τρομακτικός εμφανισιακά, αλλά στην πραγματικότητα είναι απίστευτα τρυφερός», λέει ο Σιάμαλαν. «Και ο Ντείβ είναι αυτός ο χαρακτήρας».

Ο Τζόναθαν Γκροφ (Χάμιλτον) υποδύεται τον Έρικ, που, μαζί με τον σύζυγό του Άντριου (Μπεν Άλντριτζ) είναι οι γονείς της οκτάχρονης Γουέν (Κίρστεν Κούι). «Δεν είχα παίξει τον πατέρα ή τον σύζυγο μέχρι τώρα, έτσι έχοντας τον Μπεν και την Κίρστεν στο σετ, σε ένα τόσο περιορισμένο και γεμάτο ένταση περιβάλλον ήταν ακόμα πιο συναισθηματικό και έντονο από όταν διάβασα το σενάριο για πρώτη φορά» λέει ο Γκροφ. Ο Άντριου είναι πιο κυνικός και έχει χάσει την πίστη του στην ανθρωπότητα, ενώ ο Έρικ είναι πιο αισιόδοξος και βλέπει το καλό στους ανθρώπους.

Ο Έρικ και ο Άντριου σέβονται ο ένας την διαφορετική άποψη του άλλου για την ανθρωπότητα, όμως καθώς κορυφώνεται η επικινδυνότητα της κατάστασης μέσα στην καλύβα, αυτή η απόσταση ανάμεσα στον κυνική άποψη του Άντριου για τον κόσμο και της πιο αισιόδοξης του Έρικ γίνεται αιτία άγχους και έντασης. «Αυτό που κάνει πολύ καλά ο Νάιτ, που το βλέπεις σε ταινίες όπως ο Οιωνός, Σκοτεινό Χωριό, είναι ότι παίρνει την σύνθεση μιας κανονικής οικογένειας και την οδηγεί σε έκρηξη βιβλικού μεγέθους», λέει ο Άλντριτζ. «Στην πραγματικότητα θέτει στο κοινό του ερωτήματα για την πίστη και τις πεποιθήσεις, αμφισβητεί την θρησκεία και πιστεύω ότι κάνει όλες αυτές τις ευθείες ερωτήσεις που είναι γρίφοι ζωής και τις κλείνει σε μια κάψουλα σ’ αυτό το αντισυμβατικό οικογενειακό περιβάλλον.»

Η Σαμπρίνα είναι μια από τους τέσσερις που κρατούν σε ομηρεία την οικογένεια, πιστεύοντας ότι εμποδίζει την Αποκάλυψη. Στην κανονική ζωή εργάζεται ως νοσοκόμα αλλά πρόσφατα άρχισε να βιώνει ανεξήγητα γεγονότα, που την οδηγούν στο να ενώσει τις δυνάμεις της με αυτούς τους αγνώστους με αυτό τον κοινό σκοπό. Τον ρόλο ενσαρκώνει η Νίκι Αμούκα-Μπερντ, που πρόσφατα είδαμε στο Old του σκηνοθέτη. Η ίδια λέει: «Στην πραγματικότητα η Σαμπρίνα δεν είχε απαραίτητα κάποια πεποίθηση για την πίστη ή τον Θεό. Και ξαφνικά μια μέρα, άρχισε να έχει αυτά τα οράματα που άλλαξαν την πορεία της ζωής της και ένιωσε αναγκασμένη να είναι εδώ. Νομίζω ότι είναι το ίδιο τρομοκρατημένη με τους άλλους, αλλά ξεπερνά τον φόβο της γιατί πιστεύει ότι σώζει ζωές.»

Ο Ρέντμοντ, που τον υποδύεται ο Ρούπερτ Γκριντ, είναι ένας από τους εισβολείς στην καλύβα. Το σενάριο του Χτύπου στην Καλύβα συνδύασε δύο από τους φοβερότερους εφιάλτες του Γκριντ : την εισβολή στο σπίτι και την Αποκάλυψη. «Είναι ένα μέρος τόσο απομονωμένο, θα μπορούσε να συμβεί οτιδήποτε και είσαι τόσο μακριά από οποιαδήποτε βοήθεια. Αυτό το κάνει ακόμα πιο τρομακτικό, καθώς μόλις βγαίνουμε από μια παγκόσμια πανδημία,» λέει ο Γκριντ. «Αυτός ο φόβος για τον επικείμενο θάνατο του πλανήτη, είναι στο μυαλό πολλών ανθρώπων σήμερα.»

Ο Γκριντ πρωταγωνιστεί στην σειρά του Σιάμαλαν, Υπηρέτης, άρα γνωρίζει πως λειτουργεί ο σκηνοθέτης, όμως ο Χτύπος στην Καλύβα γυρίστηκε με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο. «Ο Ρούπερτ είναι ένας σπάνιος ηθοποιός που εφηύρε ξανά τον εαυτό του σαν ενήλικας.» λέει ο Σιάμαλαν. «Πήρε όλες αυτές τις εμπειρίες σαν παιδί-ηθοποιός –δεν τον καταβρόχθισαν– και τις μετέτρεψε σε υπέροχες τεχνικές και ευκαιρίες για το ταξίδι του σαν ενήλικας ηθοποιός.»

Η τέταρτη από του αγνώστους που εισβάλουν στην καλύβα είναι η Έιντριεν, που την ενσαρκώνει η Άμπι Κουίν από τις Μικρές Κυρίες. Η Κουίν ενθουσιάστηκε με τον τρόπο που η ιστορία θέτει αναπάντεχα ερωτήματα για όλους. «Ο Νάιτ συνδυάζει τους μεγαλύτερους φόβους των ανθρώπων και στη συνέχεια βάζει όλους τους χαρακτήρες στην ταινία να αμφισβητούν την ηθική τους και τι είναι σημαντικό γι’ αυτούς» λέει η Κουίν.

ΧΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΒΑ

Είδος: Θρίλερ

Παίζουν: Ντέιβ Μπατίστα, Μπεν Όλντριτζ, Τζόναθαν Γκροφ, Νίκι Αμούκα- Μπερντ, Άμπι Κουίν και Ρούπερτ Γκριντ

Σενάριο: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν Στιβ Ντέζμοντ και Μάικλ Σέρμαν. Bασισμένο στο bestseller «The Cabin at the End of the World» του Πολ Τρέμπλεϊ

Σκηνοθεσία: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν

Παραγωγή: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, Μαρκ, Άσγουιν Ραζάν

Εκτέλεση Παραγωγής: Στίβεν Σνάιντερ, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος και Άσλεϊ Φοξ

