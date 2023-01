Πολιτισμός

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου με ομάδα Streetwork του ΟΚΑΝΑ

Σε δράση εργατών του δρόμου συμμετείχε σήμερα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συζητώντας με τους ωφελούμενους.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου συμμετείχε σήμερα στη δράση της ομάδας Streetwork του ΟΚΑΝΑ, στο κέντρο της Αθήνας. Η ομάδα διένειμε σε άτομα που κάνουν χρήση ουσιών kit ασφαλέστερης χρήσης, kit αστεγίας, kit ατομικής προστασίας από τoν Covid-19, πρόχειρο γεύμα και είδη ρουχισμού.

Την κυρία Σακελλαροπούλου υποδέχθηκαν στον τόπο δράσης ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ Αθανάσιος Θεοχάρης, ο Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Δημητριάδης, ο σύμβουλος του Προέδρου του ΟΚΑΝΑ Αναστάσιος Τρακάκης, η υπεύθυνη του προγράμματος Steetwork Λίτσα Λαγάκου και η αναπληρώ τρια Προϊσταμένη Διεθνών και Δημοσίων Συνεργασιών του οργανισμού Χριστίνα Συργκάνη με 5μελή ομάδα.

