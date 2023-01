Life

Eurovision - Βίκτωρας Βερνίκος: O 16χρονος που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

O 16χρονος Βίκτωρας Βερνίκος (Victor Vernicos) θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 67ο Διαγωνισμό της Eurovision.

Ο Βίκτωρας Βερνίκος ή Victor Vernicos, όπως είναι το καλλιτεχνικό του όνομα, θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη Eurovision 2023, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στο Λίβερπουλ.



Στην επιλογή αυτή κατέληξε η αρμόδια Επιτροπή της ΕΡΤ, έχοντας προηγουμένως συναντηθεί με τους επικρατέστερους υποψηφίους, και συνυπολογίζοντας, βέβαια, την αξιολόγηση της 70μελούς Επιτροπής Κοινού, η οποία για πρώτη φορά μετείχε στη διαδικασία της επιλογής.



Ο Βίκτωρας Βερνίκος γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι ο νεότερος εκπρόσωπος που έχει στείλει ποτέ η χώρα μας στην Eurovision, καθώς είναι μόλις 16 ετών, ενώ το τραγούδι του «What They Say», με το οποίο θα μας εκπροσωπήσει, είναι δική του σύνθεση.

Ο Victor Vernicos ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών, μαθήματα Φωνητικής στα οκτώ και μαθήματα κιθάρας στα δέκα του χρόνια.

Στα έντεκα άρχισε να γράφει τα πρώτα δικά του τραγούδια, ενώ εδώ και δύο χρόνια επιμελείται και την παραγωγή της δικής του μουσικής, παρακολουθώντας μαθήματα Μουσικής Τεχνολογίας.

