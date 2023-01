Οικονομία

ΔΝΤ: Αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψη για το 2023

Οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την παγκόσμια οικονομία το 2023 είναι λιγότερο δυσοίωνες από ό,τι αρχικά. Οι χώρες που θα δυσκολευτούν.

Διαπιστώνοντας ότι η παγκόσμια οικονομία αντέχει καλύτερα απ’ ό,τι προβλεπόταν τα επανειλημμένα σοκ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε προς το καλύτερο την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη το 2023, εκτιμώντας πως το φάσμα της ύφεσης απομακρύνεται για αρκετές χώρες, ιδίως στην ευρωζώνη, ενώ το πρόσφατο πλήρες άνοιγμα της οικονομίας της Κίνας δημιουργεί κατ’ αυτό ελπίδες για επιπρόσθετη ώθηση.

Το ΔΝΤ προβλέπει πλέον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας 2,9% το 2023, κατά τη νεότερη έκθεσή του, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Δευτέρα. Πρόκειται για ρυθμό ανώτερο κατά 0,2 εκατοστιαία μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη, που δημοσιοποιήθηκε από τον διεθνή χρηματοπιστωτικό θεσμό της Ουάσιγκτον τον Οκτώβριο.

«Οι προοπτικές είναι λιγότερο δυσοίωνες από τις προβλέψεις μας τον Οκτώβριο», σχολίασε ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, ο Πιερ-Ολιβιέ Γκουρανσά, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με δημοσιογράφους.

Προειδοποίησε πως η χρονιά αυτή «θα παραμείνει δύσκολη», όμως μολαταύτα «μπορεί» να αποδειχθεί «σημείο καμπής» πριν από την ανάκαμψη της ανάπτυξης το 2024 και την «επιβράδυνση» του πληθωρισμού.

Η επιβράδυνση της δραστηριότητας αναγγέλλεται λιγότερο σοβαρή από ό,τι αναμενόταν σε αρκετές ανεπτυγμένες οικονομίες, ειδικά αυτή των ΗΠΑ (προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 1,4% το 2023, ρυθμό υψηλότερο κατά 0,4% από αυτόν για τον οποίο γινόταν λόγος τον Οκτώβριο).

Αλλά και στη Γερμανία και στην Ιταλία, το ΔΝΤ δεν φοβάται πλέον πως θα ενσκήψει ύφεση, αντίθετα με τις εκτιμήσεις που δημοσιοποιούσε τον Οκτώβριο. Η ανάπτυξη στην ευρωζώνη, που άντεξε καλύτερα από ό,τι αναμενόταν την ενεργειακή κρίση εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, αναμένεται έτσι να φθάσει το 0,7% (+0,2% σε σχέση με την πρότερη πρόβλεψη).

Σημαντικός παράγοντας χαρακτηρίζεται το πλήρες άνοιγμα της κινεζικής οικονομίας, μετά τον απότομο τερματισμό της πολιτικής zero COVID τον Δεκέμβριο. Παρά τη χαοτική διαχείρισή του και τη μεγάλη αύξηση των μολύνσεων από τον νέο κορονοϊό στην Κίνα, η απόφαση αυτή αναμένεται να επιταχύνει την ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας (στο 5,2%, από 4,4% που προβλεπόταν πριν από τρεις μήνες), δίνοντας ώθηση στην παγκόσμια οικονομία, κατά το ΔΝΤ.

Εξάλλου ο πληθωρισμός, που ανέβηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα λίγο ως πολύ παντού στον κόσμο, επιβραδύνεται πλέον και αναμένεται να είναι λιγότερο υψηλός το 2023 από ότι το 2022 στις περισσότερες χώρες, πάντα σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ταμείου.

Ο θεσμός της Ουάσιγκτον προβλέπει πάντως πως θα είναι υψηλότερος από ό,τι έλεγε τον Οκτώβριο, ότι θα φθάσει το 6,6% (από 6,5%). Παρ’ όλα αυτά, εκτιμά πως θα επιστρέψει το 2024 σε επίπεδα κατώτερα αυτών του 2021 (4,3% έναντι 4,7%).

Οι αριθμοί αυτοί είναι πιο αισιόδοξοι από εκείνους που έδωσε στη δημοσιότητα η Παγκόσμια Τράπεζα στα μέσα του μήνα, προβλέποντας περαιτέρω επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης. Όμως οι προβλέψεις εκείνες είχαν ετοιμαστεί πριν από το τέλος των περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας στην Κίνα. Εξάλλου, οι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη από τους δυο θεσμούς είναι διαφορετικοί.

Ύφεση στη Βρετανία

Οι τρεις ατμομηχανές της παγκόσμιας οικονομίας —ΗΠΑ, Κίνα, Ευρώπη— παρουσιάζουν σαφείς ενδείξεις ανθεκτικότητας, για διαφορετικούς λόγους στην κάθε περίπτωση. Και στο σύνολό τους οι ανεπτυγμένες οικονομίες αναμένεται να καταγράψουν φέτος ανάπτυξη, έστω ισχνή.

Εξαίρεση: η Βρετανία αναμένεται να είναι η μοναδική χώρα της G20 που θα βιώσει ύφεση φέτος, με τη συρρίκνωση του ΑΕΠ να αναμένεται να είναι της τάξης του 0,6% (το ποσοστό αυτό είναι λίγο καλύτερο από το 0,9% για το οποίο γινόταν λόγος τον Οκτώβριο).

Αντίθετα, η Ρωσία ενδέχεται να αποφύγει την ύφεση, παρά τις κυρώσεις που της επέβαλε η διεθνής κοινότητα αφότου ο στρατός της εισέβαλε στην Ουκρανία, καταγράφοντας οριακή ανάπτυξη το 2023 (0,3%), που αναμένεται μάλιστα να επιταχυνθεί το 2024 (+2,1%), σύμφωνα με το ΔΝΤ.

Σε άλλες περιοχές του κόσμου, προβλέπεται ταχεία ανάπτυξη στην υποσαχάρια Αφρική (3,8%, σχεδόν αμετάβλητη από τον Οκτώβριο), όπως και στη Μέση Ανατολή και στην κεντρική Ασία (3,2%, πρόβλεψη κατά 0,4% χαμηλότερη από τον Οκτώβριο), πολύ πιο υψηλή από την περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, όπου αναμένεται να είναι κατώτερη του παγκόσμιου μέσου όρου (1,8%).

Για τις δυο ατμομηχανές της λατινοαμερικάνικης οικονομίας —Βραζιλία, Μεξικό— η πρόβλεψη για την ανάπτυξη (1,2 και 1,7% αντίστοιχα) βρίσκεται πολύ πιο χαμηλά από άλλες μεγάλες χώρες που κατατάσσονται στις αναδυόμενες οικονομίες, ιδίως την Κίνα και την Ινδία (6,1%).

Το 2024, η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται να φθάσει το 3,1%, ποσοστό ελαφρά μειωμένο από αυτό που προβλεπόταν τον Οκτώβριο (–0,1%).

Για το τρέχον και το επόμενο έτος «η παγκόσμια ανάπτυξη θα παραμείνει χαμηλή σε σχέση με τους ιστορικούς κανόνες», συνόψισε ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ.

