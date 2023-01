Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου: Η άφιξη του Μάνου Δασκαλάκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο (βίντεο)

Ο πατέρας των τριών παιδιών από την Πάτρα θα βρεθεί απέναντι από τη Ρούλα Πισπιρίγκου που δικάζεται σήμερα για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της Τζωρτζίνας.

Λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί της έφτασε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ο Μάνος Δασκαλάκης. Απέφυγε να μιλήσει στις κάμερες και τους δημοσιογράφους και μπήκε αμίλητος στο κτήριο.

Ο Μάνος Δασκαλάκης θα ανοίξει τον κύκλο των μαρτυρικών καταθέσεων στην δίκη της μητέρας των παιδιών του, ζητώντας, όπως έχει πει "Δικαιοσύνη για την Τζωρτζίνα μου". Το μωρό που ο ίδιος έχει πει πως "ένιωσα απίστευτη χαρά και συγκίνηση όταν γεννήθηκε" και πως "εκεί , όταν την είδα στην θερμοκοιτίδα , ερωτεύτηκα για πρώτη φορά..και της είπα "εσένα δεν θα σε αφήσω ποτέ μου". Η κατάθεση του, δεν αναμένεται ότι θα γίνει δεκτή χωρίς σφυροκόπημα ερωτήσεων από την πλευρά της κατηγορουμένης η οποία θα επιχειρήσει να αποδομήσει οτιδήποτε πει σε βάρος της .

Ο πατέρας, ανεβαίνοντας στο βήμα σήμερα αναμένεται πως δεν θα διαφοροποιηθεί, από όσα κατέθεσε τον περασμένο Απρίλιο στην Ανακρίτρια που χειρίστηκε την δικογραφία για την Τζωρτζίνα. Στο ανακριτικό γραφείο ο Μάνος Δασκαλάκης, που δήλωσε αμέσως μετά την προφυλάκιση της 34χρονης ότι στηρίζει την κατηγορία, (Πολιτική Αγωγή) είχε ερωτηθεί από την δικαστική λειτουργό: "Σε όλη αυτή την περιπέτεια της υγείας της Τζωρτζίνας, σε συνδυασμό με τους θανάτους και των άλλων 2 παιδιών σας που προηγήθηκαν, υποπτευθήκατε μήπως κάτι δεν πάει καλά;"

Ο συνήγορος της Ρούλας Πισπιρίγκου έχει προϊδεάσει άλλωστε με δήλωση του για την στάση που θα κρατήσει απέναντι στον πρώτο μάρτυρα της δίκης: "είναι ένας μάρτυρας άνευ ουσίας", ανέφερε ο κ. Κούγιας , καθώς "δεν ήταν ποτέ παρών στο χρονικό διάστημα που νοσηλευόταν η Τζωρτζίνα" . Ο κ. Κούγιας αναμένεται πως κατά την εξέταση του κ. Δασκαλάκη θα θελήσει να εδραιώσει στο δικαστήριο την θέση του πως ο πρώην σύζυγος της κατηγορουμένης όχι μόνο δεν έχει να εισφέρει τίποτα καινούργιο στην υπόθεση αλλά και πως "ό,τι και να πει είναι υπό αμφισβήτηση" όπως ανέφερε πριν λίγες ημέρες ο συνήγορος.

Η προετοιμασία του Μάνου Δασκαλάκη

Οι δικηγόροι του τον έχουν προετοιμάσει για τις αντιδράσεις του σε περίπτωση που ο Αλέξης Κούγιας βάλει την ίδια την κατηγορουμένη να του θέσει ερωτήσεις. Οι οδηγίες που του έχουν δοθεί είναι να μην της απευθυνθεί με το όνομά της αλλά να την αποκαλέι "κατηγορουμένη" και σε καμία περίπτωση να μην την κοιτάξει.

