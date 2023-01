Κοινωνία

Πτώση F-4 στην Ανδραβίδα: Χαλάζι στην περιοχή των ερευνών για τον πιλότο (εικόνες)

Υπενθυμίζεται ότι ο κυβερνήτης του Φάντομ, Ευστάθιος Τσιτλακίδης κατέπεσε χθες

Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες για τον κυβερνήτη του Φάντομ, Ευστάθιο Τσιτλακίδη που κατέπεσε χθες, ενώ είχε ξεκινήσει για εκπαιδευτική πτήση από την Ανδραβίδα.

Εν τω μεταξύ, οι κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, τις τελευταίες ώρες, καθιστούν το έργο των σωστικών δυνάμεων πολύ δύσκολο.

Χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας, είναι οι ισχυροί άνεμοι και η έντονη χαλαζόπτωση.

Πηγή: patrisnews

