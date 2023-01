Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης: Ήταν υποδειγματική μητέρα, είχε εμμονή μαζί μου

Η κατάθεση του εν διαστάσει συζύγου της Ρούλας Πισπιρίγκου, στη δίκη που ξεκίνησε σήμερα, για το θάνατο της Τζωρτζίνας.

Με συνεχείς ακροβασίες για μία μακρά περίοδο στην προσωπική και οικογενειακή τους ζωή, περιγράφει στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, ο εν διαστάσει σύζυγος της κατηγορουμένης Ρούλας Πισπιρίγκου, Μάνος Δασκαλάκης, την διαδρομή από τον γάμο τους, τους τσακωμούς, τις απομακρύνσεις από την οικογενειακή εστία και τα όσα προηγήθηκαν και ακολούθησαν των τραγικών θανάτων των τριών παιδιών τους. Ο μάρτυρας περιέγραψε στο δικαστήριο την διτή συμπεριφορά της κατηγορουμένης, η οποία όπως λέει "είχε εμμονή" μαζί του, ακόμα και μέσα από το κελί της φυλακής, ενώ την ίδια ωρα "ως μάνα υπήρξε υπόδειγμα".

Ο μάρτυρας με χαμηλή και σταθερή φωνή που δεν άλλαζε εύκολα τόνο, περιέγραψε την κοινή ζωή του με την 34χρονη και την γέννηση της Τζωρτζίνας και των άλλων δύο παιδιών τους αναφερόμενος δε μία, σε μια ομαλότητα μέχρι που ,όπως είπε , ο θάνατος της Μαλένας το 2019 άλλαξε τα πράγματα. Κατά την κατάθεση του ενώπιον του δικαστηρίου ο μάρτυρας, επιχείρησε να εξηγήσει όλες τις πτυχές της συμπεριφοράς του, το τελευταίο χρονικό διάστημα πριν την σύλληψη της κατηγορουμένης και την απαγγελία των κατηγοριών, τονίζοντας πως, «σαν μάνα των παιδιών μου, όφειλα να τη στηρίξω ως πατέρας. Δεν είχε δώσει κανένα απολύτως δικαίωμα. Είχα μια ιατροδικαστική για ηπατική ανεπάρκεια και μια αγενεσία φλεβόκομβου», αναφερόμενος στις απώλειες των μικρότερων παιδιών της οικογένειας Ίριδας και Μαλένας και στα ευρήματα των ιατροδικαστικών εκθέσεων.

Για το πρόσφατο διάστημα, ο μάρτυρας έκανε λόγο για απειλές της Ρούλας Πισπιρίγκου σε βάρος συγγενών του, ενώ αναφέρθηκε και στην περίοδο πριν τη σύλληψη της που η 34χρονη συνομιλούσε με δημοσιογράφο για να μάθει την πορεία της έρευνας για τη Τζωρτζίνα. Είπε μάλιστα πως «ο πατέρας μου τη στήριζε την κατηγορούμενη. Ένα απόγευμα του είπε «αν με κατηγορήσουν θα τον πάρω μαζί μου. Όταν την ρώτησε γιατί του το λέει αυτό εκείνη του απάντησε «έτσι! Στο λέω». Έπειτα υπήρξε δημοσίευμα ότι θα έπαιρνα δικηγόρο τον Αλέξη Κούγια. Πήρε και απείλησε «αν πάρει Κούγια, θα πράξω αλλιώς»». Κατά την μαρτυρία του, στάθηκε και στις αμφότερες εξωσυζυγικές τους σχέσεις, λέγοντας πως εκείνος είχε συνάψει μία το 2018, ενώ όταν έμαθε για εξωσυζυγική σχέση της συζύγου του το 2021, έφυγε από το σπίτι. Συνέδεσε ωστόσο αυτό το γεγονός με τον θάνατο της μικρότερης κόρης του ζευγαριού, Ίριδας έξι ημέρες μετά, καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά «υπήρξε ένας τσακωμός με την κατηγορουμένη για μια εξωσυζυγική σχέση και δημιουργήθηκε ένας λεκτικός τσακωμός. Σε αυτό τον τσακωμό άκουγε η Τζωρτζίνα και πήρα το παιδί και το άλλαξα δωμάτιο. Επειδή εκείνη συνέχιζε να μου επιτίθεται λεκτικά και εγώ δεν ήθελα το παιδί μου να βλέπει τέτοια, της έριξα ένα χαστούκι. Έφυγα από το σπίτι. Μετά πληροφορήθηκα από την αδελφή της ότι το βρέφος μας είχε πρόβλημα. Το παιδί ήταν παγωμένο και η κατηγορούμενη του έκανε μαλάξεις. Πήγαμε στο νοσοκομείο και οι γιατροί μας ανακοίνωσαν ότι και το βρέφος μας απεβίωσε».





Για τα περιστατικά που οδήγησαν στον θάνατο την μεγαλύτερη κόρη του, Τζωρτίνα ο πατέρας της περιέγραψε όλο το χρονικό από την περίοδο της αρχικής της ασθένειας μέχρι και την ημέρα του θανάτου της. Όπως είπε ενώπιον των δικαστών, ένα πρωί η σύζυγος του τον κάλεσε στο τηλέφωνο και του είπε ότι η Τζωρτζίνα έκανε σπασμούς και πως ζητάει να πάει στο νοσοκομείο. «Όταν πήγα να το δω το παιδί, οτιδήποτε κι αν τη ρωτούσα κοίταζε τη μητέρα της για να μου απαντήσει. Επειδή ήταν περίοδος κόβιντ έπρεπε να μείνει μόνο ένας και έτσι έμεινε η κατηγορούμενη. Τις επόμενες ημέρες δεν με άφηναν οι γιατροί να μπω. Δεν ξέρω τι είχε πει στους γιατρούς. Έβαλα το δικηγόρο μου να μιλήσει με τον δικηγόρο της για να με αφήσουν».

Για το περιστατικό στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο, ανέφερε χαρακτηριστικά «φεύγω το μεσημέρι και το απόγευμα με παίρνει η κατηγορούμενη και μου λέει «τρέχα το παιδί έμεινε». Πήγα και οι γιατροί προσπαθούσαν να το επαναφέρουν. Τα κατάφεραν μετά από 55 λεπτά. Ήταν το τρίτο παιδί. Είχα χάσει τη γη κάτω από τα πόδια μου. Το παιδί επανήλθε όντας πια τετραπληγικό». Ο μάρτυρας εξιστόρησε επίσης ότι από εκεί και μετά σε ένα τουλάχιστον επεισόδιο επιληπτικής κρίσης του παιδιού του ήταν παρών, αλλά και τις τελευταίες ημέρες σε νοσοκομείο της Αθήνας για τιις οποίες ανέφερε «στο Αγλαΐα Κυριακού το παιδί κατάπεσε τελείως. Ειδικά την τελευταία μέρα δε μπορούσε να ανοίξει τα μάτια του καθόλου. Στις 29/1 ήμουν μέσα στο λεωφορείο στο Κιάτο κι όταν με πήρε η κατηγορούμενη, μου είπε ότι οι γιατροί προσπαθούν να επαναφέρουν το παιδί. Αυτά είναι τα πράγματα μέχρι και το θάνατο της Τζωρτζίνας μου». Η δίκη διακόπηκε για τις 7 Φεβρουαρίου οπότε και η κατάθεση θα συνεχιστεί με ερωτήσεις προς τον μάρτυρα.

