Ελληνοτουρκικά - Καλίν για F16: “Πυρά” κατά ΗΠΑ και Ελλάδας

Συνεχίζει την εμπρηστική ρητορική η Άγκυρα. τι ανέφερε ο εκπρόσωπος της τουρκικής Προεδρίας για την Φινλανδία, την Σουηδία και το ΝΑΤΟ.

(εικόνα αρχείου)

"Πυρά" κατά των ΗΠΑ και της Ελλάδας εξαπέλυσε αυτή τη φορά ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραχίμ Καλίν.

Στην ατζέντα του ήταν αρχικά το ζήτημα της εξάρτησης των F-16 από την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, καθώς και το γεγονός ότι αν οι ΗΠΑταυτόχρονα απαντήσουν θετικά στο αίτημα της Ελλάδας για τα F-35, θα χάσουν την ουδετερότητά τους στο ΝΑΤΟ.

Ολόκληρη η δήλωση εκπροσώπου τουρκικής προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 για την Κωνσταντινούπολη, Άννα Ανδρέου:

"Πληροφορηθήκαμε ότι η Διοίκηση δεν έχει καμία τέτοια απαίτηση ή επιθυμία. Αν αυτό τεθεί ως προϋπόθεση στο Κογκρέσο, αν ταυτόχρονα απαντήσουν θετικά στο αίτημα της Ελλάδας για τα F-35, θα χάσουν την ουδετερότητά τους στο ΝΑΤΟ. Δεν υπάρχει περιπτωση να λάβουμε μέτρα με βάση αυτό. Εάν το πρόγραμμα F-16 εξαρτηθεί από την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, θα ήταν προτιμότερο να μην το βάλουν καθόλου στην ατζέντα τους."

"Δεν επιθυμούμε το τέλος του προγράμματος. Γνωρίζουμε ότι αυτή είναι και η πρόθεση της κυβέρνησης Μπάιντεν", πρόσθεσε.

