Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός: πάρτι στην Πόλη για τους “ερυθρόλευκους”

Δυναμική η εμφάνιση των Πειραιωτών στην Κωνσταντινούπολη, δεν άφησε κανένα περιθώριο στην τουρκική ομάδα.

Ένα πρώτο ημίχρονο μπασκετικής τελειότητας, όταν εκτόξευσε τη διαφορά στους 30 πόντους, ήταν αρκετό για τον Ολυμπιακό, προκειμένου να παραμείνει ακλόνητος στην κορυφή της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» συνέτριψαν με 93-73 τη Φενέρμπαχτσε στην Πόλη, για την 22η αγωνιστική, αυξάνοντας το ρεκόρ τους σε 15-7 και συμπληρώνοντας τέσσερις διαδοχικές νίκες.

Στον αντίποδα, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη υποχώρησε στο 13-9, γνωρίζοντας τη δεύτερη εφετινή ήττα της από τους Πειραιώτες, μετά την πανωλεθρία της στο ΣΕΦ (94-67).

Ήταν η δεύτερη μεγάλη νίκη ελληνικής ομάδας απέναντι σε τουρκική, απόψε στην Κωνσταντινούπολη, μετά απο την επιρκάτηση της ΑΕΚ επί της Γαλατασαράι για το Basketball Champions League

Με 17/29 τρίποντα και μετά από μία πραγματική παράσταση σε άμυνα και επίθεση στο πρώτο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός απλοποίησε το έργο του επί τουρκικού εδάφους, μετατρέποντας ένα ντέρμπι σε υγιεινό... περίπατο στην έναρξη της «διαβολοβδομάδας» (ακολουθεί στο ΣΕΦ η «μάχη» με την Αναντολού Εφές).

Πρωταγωνιστές αυτής της μοναδικής παράστασης ο αλάνθαστος σε 21 λεπτά συμμετοχής Αϊζάια Κάναν με 20 πόντους και 6/9 τρίποντα, ο «μαέστρος» της άμυνας Κώστας Παπανικολάου με 21 πόντους (3/3τρ.) και οι Σάσα Βεζένκοφ (12π., 12ρ.), Σακίελ ΜακΚίσικ (12π.), Τόμας Γουόκαπ (12π., 7ασ., 5ρ.) και Γιαννούλης Λαρεντζάκης (11π., 2/3 τρίποντα). Αυτός ο επιθετικός πλουραλισμός των «ερυθρόλευκων» μάλιστα κάλυψε τις απουσίες των Κώστα Σλούκα και Άλεκ Πίτερς.

Από τη Φενέρ προσπάθησε μάταια ο Μάρκο Γκούντουριτς με 24 πόντους, ενώ σε κάκιστη βραδιά βρέθηκε ο Νικ Καλάθης, ο οποίος έμεινε άποντος και περιορίστηκε στις 4 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής (με 4 λάθη). Καλή εμφάνιση από τον Κώστα Αντετοκούνμπο με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 16 λεπτά συμμετοχής.

Τα δεκάλεπτα: 10-24, 30-51, 51-77, 73-93

Ο Ολυμπιακός μπήκε «ζεστός» από τα 6,75 και με τρίποντες «βόμβες» των Παπανικολάου, Κάναν έγραψε με το... καλησπέρα το 0-6 στον φωτεινό πίνακα και στο 7΄ ξέφυγε με νταμπλ σκορ (7-14), τη στιγμή που η άμυνα «έπνιξε» κάθε προσπάθεια των Τούρκων, περιορίζοντας τους στους 10 πόντους στην πρώτη περίοδο. Με τον Αμερικανό γκαρντ, μάλιστα, να δίνει ρεσιτάλ από την περιφέρεια οι «ερυθρόλευκοι» δεν αγχώθηκαν μέχρι το 10-24 του δεκαλέπτου.

Με τον Μπαρτζώκα να χαμηλώνει το σχήμα στη δεύτερη περίοδο (Λούντζης, Λαρεντζάκης, ΜακΚίσικ) ο Ολυμπιακός έγινε ακόμη πιο επιβλητικός στην άμυνα, ξέφυγε με +20 στο 13΄ (16-36), ενώ στο 16΄ εκτόξευσε τη διαφορά στο +30 (16-46).

Με τον Σκότι Γουίλμπεκιν, μάλιστα, να αποβάλλεται με δεύτερη τεχνική ποινή το έργο του Ολυμπιακού έγινε ακόμα πιο εύκολο, καθώς μόνο ο Γκούντουριτς έδινε λύσεις στην επίθεση της τουρκικής ομάδας, η οποία πήρε τον δρόμο προς τα αποδυτήρια στο -21 (30-51).

Στην τρίτη περίοδο, ο Κάναν συνέχισε τις «εκτελέσεις» από τα 6,75 και φτάνοντας τα 5 εύστοχα τρίποντα έγραψε το 41-68 στο 25΄, βάζοντας τον Ολυμπιακό πρόωρα σε τροχιά νίκης.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στον... επίλογο του αγώνα, όταν έτρεξε επιμέρους σκορ 15-2 (66-79 στο 35΄), αλλά αυτό αποδείχθηκε το... κύκνειο άσμα της, καθώς με τρία «κολλητά» τρίποντα, ο Ολυμπιακός εκτόξευσε τη διαφορά και πάλι πάνω από τους 20 πόντους «κλειδώνοντας» τον θρίαμβο!

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λοτερμόσερ, Μπισάνγκ, Κορτές

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (Δημήτρης Ιτούδης): Μότλι 6 (1), Μπιρσέν, Χάζερ, Γουίλμπεκιν, Έντουαρντς 2, Μαχμούτογλου 14, Χέιζ 2, Πιερ 5 (1), Γκούντουριτς 24 (5), Μπούκερ 10 (1), Καλάθης, Αντετοκούνμπο 10.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 12 (2), Κάναν 20 (6), Λούντζης 1, Λαρεντζάκης 11 (2), Φαλ, Βεζένκοβ 12 (1), Παπανικολάου 21 (3), Μπόλομποϊ 4 , Μπλακ.





