Πτολεμαΐδα: Το πρώτο “πράσινο” νοσοκομείο στην Ελλάδα - Θα παράγει μόνο του όλη την ενέργεια

Το νοσοκομείο δεν θα παράγει ρύπους, ενώ θα διαθέτει το φωτοβολταϊκό πάρκο που θα τροφοδοτεί με ενέργεια τον πρώτο κόμβο υδρογόνου στην Ελλάδα. Πόσα χρήματα εξοικονομεί μηνιαίως.

Το πρώτο «πράσινο» νοσοκομείο στην Ελλάδα είναι γεγονός και βρίσκεται στην περιοχή της Πτολεμαΐδας.

Ο λόγος για το Γενικό Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, το οποίο πλέον κέρδισε την ενεργειακή του αυτονομία, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και εξοικονομώντας σημαντικό χρηματικό ποσό το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει τις υπηρεσίες που θα προσφέρονται στους ασθενείς.

Όπως δηλώνει ο διοικητής της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας (στην οποία υπάγεται το Μποδοσάκειο), Παναγιώτης Μπογιατζίδης, «το νοσοκομείο θα παράγει μόνο του όλη την ενέργεια που χρειάζεται για ηλεκτροδότηση, θέρμανση και ψύξη, μέσω υδρογόνου».

Σύμφωνα μάλιστα με τον κ. Μπογιατζίδη, το νοσοκομείο δεν θα παράγει ρύπους, ενώ θα διαθέτει το φωτοβολταϊκό πάρκο που θα τροφοδοτεί με ενέργεια τον πρώτο κόμβο υδρογόνου στην Ελλάδα, ο οποίος θα εγκατασταθεί σε χώρο που παραχώρησε ο δήμος Εορδαίας και με τη σειρά του θα παρέχει ηλεκτρισμό αλλά και νερό, που θα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση και την ψύξη του νοσοκομείου.

Θα εξοικονομηθούν χρήματα που θα ωφελήσουν ασθενείς και εργαζόμενους

«Ήταν στα πλάνα μας να προχωρήσουμε στις συγκεκριμένες παρεμβάσεις, αλλά λόγω της ενεργειακής κρίσης, το γεγονός της ενεργειακής μετάβασης του νοσοκομείου μας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία», λέει ο διοικητής του Μποδοσάκειου, Σταύρος Παπασωτηρίου. Περιγράφοντας τα οφέλη που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη αναβάθμιση, ο κ. Παπασωτηρίου υπογραμμίζει ότι «θα είμαστε ενεργειακά αυτόνομοι, πράγμα το οποίο θα μας βοηθήσει να εξοικονομήσουμε περίπου 175 χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα!».

Τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με τον διοικητή, θα αξιοποιούνται για το όφελος ασθενών και εργαζόμενων, καθώς «θα επενδύονται σε διάφορες ενέργειες που θα αναβαθμίσουν ποιοτικά το νοσοκομείο και τις υπηρεσίες του». Οι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν για να πραγματοποιηθούν οι εν λόγω παρεμβάσεις, προέρχονται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Για να καταστεί το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο το πρώτο ενεργειακά αυτόνομο νοσοκομείο της Ελλάδας, χρειάστηκε να συνεργαστούν η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο δήμος Εορδαίας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το υπουργείο Υγείας, η διοίκηση του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου και η 3η Υγειονομική Περιφέρεια.

