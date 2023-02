Υγεία - Περιβάλλον

Βόλος: Άνδρας “χαρίζει” το νεφρό του στη σύζυγό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα μεγάλο "δώρο" αγαπης ενόε 60χρονου άνδρα στη σύζυγό του.



Ζωή στη σύζυγό του θα χαρίσει ένας 60χρονος Βολιώτης, προσφέροντάς της το έναν νεφρό. Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία αγάπης ενός ζευγαριού από τον Βόλο, που περιμένει να ολοκληρωθεί ο προεγχειρητικός έλεγχος, ώστε να ακολουθήσει η μεταμόσχευση νεφρού στην 55χρονη γυναίκα, στη Νεφρολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, η 55χρονη υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση, μία διαδικασία επώδυνη, ενώ έχει υποβληθεί ήδη σε μία μεταμόσχευση νεφρού. Ο σύζυγός της, θέλοντας να τη στηρίξει, προσφέρθηκε να της χαρίσει τον έναν νεφρό του, κάτι που κατά καιρούς είχε συζητήσει με γιατρούς. Μέχρι που έφτασε η μεγάλη στιγμή. Ξεκίνησε ο προεγχειρητικός έλεγχος.

Οι ίδιες πηγές λένε ότι η διαδικασία βρίσκεται στο τέλος. Οι γιατροί έχουν ολοκληρώσει σχεδόν όλες τις απαραίτητες εξετάσεις στον 60χρονο και κρίνουν ότι μπορεί, χωρίς κίνδυνο, να γίνει δότης. Απομένουν ορισμένες ακόμη εξετάσεις, ενώ εκτιμάται ότι μέσα στον Φεβρουάριο θα γίνει η χειρουργική επέμβαση στον δότη, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει η μεταμόσχευση στη λήπτρια.Κάθε ασθενής με χρόνια νεφρική νόσο για να υποβληθεί σε μεταμόσχευση απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση συγκεκριμένου προμεταμοσχευτικού ελέγχου (Π.Ε.), μέσω του οποίου κρίνεται η καταλληλότητα του ασθενούς για μεταμόσχευση.

Οπως τόνισε, ο πρόεδρος του Συλλόγου Νεφροπαθών Μαγνησίας «Οι Αγιοι Ανάργυροι» Βασίλης Γιαννάκος, η μεταμόσχευση νεφρού από ζώντα δότη αποτελεί την καλύτερη θεραπευτική επιλογή ενός ασθενή με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. «Μελέτες έχουν αποδείξει την υπεροχή της ως προς την άμεση έκβαση της μεταμόσχευσης, αλλά και τη μακροχρόνια επιβίωση μοσχευμάτων και ασθενών σε σύγκριση με τη μεταμόσχευση από αποβιώσαντα δότη», επισήμανε ο κ. Γιαννάκος, εξηγώντας και τον λόγο για τον οποίο ο ίδιος, όπως και όλοι οι σύλλογοι Νεφροπαθών, αλλά και ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων επιμένουν να ενταθεί η καμπάνια για τη δωρεά οργάνων.

Εκτός από την καμπάνια για τη δωρεά οργάνων, τον τοπικό σύλλογο «καίει» το θέμα των οδοιπορικών. Οι μετακινήσεις των νεφροπαθών για να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση εξελίσσεται σε Γολγοθά, αφού το μεταφορικό κόστος είναι πλέον απαγορευτικό. Το ράλι στις τιμές των καυσίμων εκτίναξε το κόστος ανά δρομολόγιο και η αποζημίωση που λαμβάνουν οι νεφροπαθείς είναι «καθηλωμένη».

Στον Βόλο οι νεφροπαθείς για τις μηνιαίες μετακινήσεις τους εντός πόλης για να υποβληθούν σε αιμοκάθαρση λαμβάνουν το ποσό των 115 ευρώ, με την Ομοσπονδία να προτείνει να αυξηθεί στα 150 ευρώ. Οι νεφροπαθείς από τον Αλμυρό λαμβάνουν ποσό 400 ευρώ και έχει ζητηθεί να διαμορφωθεί στα 500 ευρώ, ενώ για εκείνους που μετακινούνται από το Πήλιο προτείνεται να λαμβάνουν 700 ευρώ από 550 που καταβάλλονται σήμερα. Ο τοπικός σύλλογος και η Ομοσπονδία έχουν αποστείλει επιστολή στον πρωθυπουργό για το θέμα. Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ο ΕΟΠΥΥ εξετάζει το ζήτημα, δίχως όμως ακόμη να υπάρχει κάτι σίγουρο αναφορικά με την αναπροσαρμογή που θα γίνει και σε ποιο ύψος.

πηγή: taxydromos.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός: Η δολοφονία που συγκλόνισε το πανελλήνιο

Ξάνθη: Θύμα ξυλοδαρμού και ληστείας ο πρόεδρος των Πομάκων (εικόνες)

Βαν Χόλεν: Κυρώσεις και όχι F- 16 στην Τουρκία