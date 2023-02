Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο περίεργος Φεβρουάριος και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Για έναν μήνα που είναι περίεργος σε συναισθηματικό επίπεδο, αλλά και μπερδεμένος σε ότι αφορά τις πολιτικές καταστάσεις έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, αναφερόμενη στον Φεβρουάριο, κατά την έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τετάρτη.

Όπως είπε η αστρολόγος, «8 και 19 Φεβρουαρίου είναι οι πιο ερωτικές ημέρες του μήνα, ενώ έχουμε και μια πανσέληνο το Σαββατοκύριακο, αλλά ας μην τα πούμε αυτά από σήμερα που είναι πρωτομηνιά».

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ότι «η Σελήνη είναι στους Διδύμους και είναι απατηλή», τονίζοντας ότι ο Φεβρουάριος θα είναι ένας… πολύπλοκος μήνας.

Αμέσως μετά, έχοντας κοντά της την Μαρία Κορινθίου, η αστρολόγος προχώρησε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

