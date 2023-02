Οικονομία

ΕΑΔ: Στο πειθαρχικό Δήμος λόγω μη τήρησης όρων δανειακής σύμβασης

H ΕΑΔ απέστειλε την έκθεση στην αποκεντρωμένη διοίκηση για την εκκίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας. Τι αναφέρει συγκεκριμένα για τις οικονομικές οφειλές του Δήμου.

Κατόπιν επώνυμης καταγγελίας κλιμάκιο Επιθεωρητών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας πραγματοποίησε έλεγχο που αφορούσε το διάστημα από 2004 έως και 2023 σε Δήμο της Περιφέρειας Θεσσαλίας με αντικείμενο τη διερεύνηση παραλείψεων του Δήμου, ως προς την τήρηση όρων ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ αυτού και τραπεζικού ιδρύματος στο πλαίσιο αποπληρωμής και εξυπηρέτησης δανειακής σύμβασης κατηργηθείσας αναπτυξιακής επιχείρησης, με αρχικό ποσό δανεισμού 130.000,00 ευρώ.

Από το ποσό αυτό ο Δήμος έλαβε 68.645,00 ευρώ, ποσό το οποίο μεταφέρθηκε σε οριστική καθυστέρηση, με τελική οφειλή ύψους 233.445,11 ευρώ.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

-1. μη εκτέλεση από τον Δήμαρχο αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου με αντικείμενο την αναχρηματοδότηση του αρχικού δανείου, με νέο δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα,

-2. ανάθεση από τον Δήμαρχο, σε ιδιώτη, χωρίς έκδοση σχετικής απόφασης μονομελούς ή συλλογικού οργάνου, της εκπροσώπησης του Δήμου σε επαφές με το πιστωτικό ίδρυμα και την εταιρεία διαχείρισης της απαίτησης του τραπεζικού ιδρύματος με σκοπό τον διακανονισμό του χρέους.

Το τραπεζικό ίδρυμα απέστειλε εξώδικη όχληση προς το Δήμο και συμψηφίστηκαν οι οφειλές του από λογαριασμούς που τηρούσε ο Δήμος σε αυτό. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν η οικονομική επιβάρυνση του Δήμου με το ποσό των 214.345,47 ευρώ λόγω μερικής αποπληρωμής, ενώ η καθαρή οικονομική ζημία του Δήμου εκτιμάται περίπου στο ποσό των 150.000 ευρώ.

H ΕΑΔ απέστειλε την έκθεση στην αποκεντρωμένη διοίκηση για την εκκίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά του Δημάρχου.

