Νέα Σμύρνη: Χειροπέδες στα μέλη της συμμορίας που μαχαίρωσαν τον 15χρονο

Όλα τα μέλη της συμμορίας που μαχαίρωσαν και λήστεψαν τον 15χρονο, είναι επίσης ανήλικοι.

Συνελήφθησαν τα μέλη της συμμορίας που το βράδυ της περασμένης Κυριακής, επιτέθηκαν με μαχαίρι σε έναν 15χρονο ουκρανικής καταγωγής και αφού τον μαχαίρωσαν, του πήραν το κινητό και το πορτοφόλι, στην πλατεία της Νέας Σμύρνης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της 1-2-2023, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 16χρονος αλλοδαπός και 3 ημεδαποί ηλικίας 16 και 17 ετών, κατηγορούμενοι ως μέλη συμμορίας για –κατά περίπτωση- ληστεία κατά συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, η συμμορία βραδινές ώρες της 29-1-2023 σε πάρκο της Νέας Σμύρνης προσέγγισε και περικύκλωσε 15χρονο αλλοδαπό και με χρήση αιχμηρών αντικειμένων (μαχαίρια) τον τραυμάτισαν στο δεξί του μηρό. Τα μέλη της συμμορίας συνέχισαν να επιτίθενται χτυπώντας τον με γροθιές σε όλο του το σώμα.

Στη συνέχεια του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο, τσαντάκι που περιείχε προσωπικά του αντικείμενα και χρηματικό ποσό και διέφυγαν, ενώ ο 15χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων, στη Νέα Σμύρνη και στους Αμπελόκηπους, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

μαχαίρι τύπου σουγιά,

ρουχισμός που φορούσαν κατά την επίθεση,

ποδήλατο που χρησιμοποίησαν ως μέσο διαφυγής

2 κινητά τηλέφωνα και

φωτογραφία, σε έντυπη μορφή, που απεικονίζεται ο 15χρονος.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

