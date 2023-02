Μπάσκετ - ΗΠΑ: Νεαρή προπονήτρια παρίστανε 13χρονη παίκτρια σε αγώνα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το "κόλπο" της όπως ήταν φυσικό αποκαλύθηκε. Τι έγινε όταν την αντιλήφθηκαν οι παίκτριες και το κοινό

Μια σύγχρονη "Καλλιπάτειρα" 22 ετών προπονήτρια μπάσκετ αποφάσισε να ενσαρκώσει 13χρονη παίκτρια για να παίξει σε αγώνα στις ΗΠΑ.

MUST SEE: A 22-year-old Virginia H.S. basketball coach is fired after impersonating a 13-year-old in a JV basketball game!! They also CANCELED the ENTIRE season for this!



This was at Churchland H.S. in Portsmouth, VA. on Jan 21st.



Here's the video: pic.twitter.com/xUyoBwPx75