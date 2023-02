Κοινωνία

Αθήνα: Προσέφεραν βοήθεια κι “έγδυναν” ηλικιωμένους

Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό της δράσης τους και πως έγιναν αντιληπτοί από την αστυνομία.

(εικόνα αρχείου)

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, το μεσημέρι της Τρίτης 31 Ιανουαρίου 2023 στο Παγκράτι, από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), 29χρονος άνδρας για ληστεία.

Ειδικότερα, ο κατηγορούμενος, προσέγγισε 87χρονη που κουβαλούσε σακούλες με ψώνια και προσφέρθηκε να τη βοηθήσει με την μεταφορά τους.

Κατά την είσοδό τους στην πολυκατοικία της ηλικιωμένης γυναίκας, ο 29χρονος αφαίρεσε με βία χρυσή αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό της, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία της και να πέσει στο έδαφος, με το δράστη να διαφεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που περιπολούσαν στην περιοχή, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις, κατάφεραν να εντοπίσουν τον κατηγορούμενο με την αφαιρεθείσα αλυσίδα, τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφάλειας Παγκρατίου, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ανωτέρω ληστείας και συνελήφθη.

Η τραυματισμένη ηλικιωμένη γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Εξιχνιάστηκαν και 4 ακόμα ληστείες από οικίες στην Φυλής

Συνελήφθησαν,το μεσημέρι της Τρίτης 31 Ιανουαρίου 2023 στην περιοχή της Φυλής, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 2 άνδρες, 17 και 20 ετών και μια 22χρονη γυναίκα, οι οποίοι κατηγορούνται ότι ενώθηκαν για να διαπράττουν ληστείες και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για απείθεια. Ταυτοποιήθηκαν ως συνεργοί και αναζητούνται οι 24χρονη και η 17χρονη.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2020, είχαν οργανωθεί με σκοπό τη διάπραξη ληστειών και κλοπών από οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Αναφορικά με τη μεθοδολογία τους στις διαρρήξεις και κλοπές από οικίες, οι κατηγορούμενοι, αφού επέλεγαν την οικία-στόχο, είτε παραβίαζαν μπαλκονόπορτες και παράθυρα, είτε με τη μέθοδο της απασχόλησης, κατάφερναν να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό τους. Ακολούθως, αφαιρούσαν κοσμήματα, χρυσαφικά, χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Χαρακτηριστικό της δράσης τους συνιστά το γεγονός ότι δε δίσταζαν να εισέλθουν στις οικίες, ενώ βρίσκονταν εντός οι παθόντες.

Σχετικά με τον τρόπο δράσης τους στις ληστείες, χτυπούσαν τα κουδούνια από τις οικίες των ηλικιωμένων ατόμων και με διάφορες προφάσεις κατάφερναν να εισέλθουν σε αυτές. Ακολούθως, ακινητοποιούσαν τα θύματα με την απειλή λεκτικής βίας ή χρήση σωματικής βίας ή ακόμα και με την χρήση αιχμηρών αντικειμένων και αφαιρούσαν κοσμήματα τόσο από το εσωτερικό της οικίας, όσο και από τα ίδιους του παθόντες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις επιδείκνυαν ιδιαίτερη σκληρότητα στα θύματα τους, ρίχνοντας τους στο πάτωμα, φιμώνοντας και ξυλοκοπώντας τους. Από τη μέχρι στιγμή προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί -4- ληστείες και -18- περιπτώσεις διαρρήξεων-κλοπών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ η έρευνα για τη εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

