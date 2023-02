Κόσμος

ΗΠΑ: Τουλάχιστον 1.000 παιδιά μεταναστών δεν έχουν επανενωθεί με τους γονείς τους

Η κυβέρνηση του Τραμπ την άνοιξη του 2018 χώρισε χιλιάδες οικογένειες μεταναστών

Σχεδόν 1.000 παιδιά μεταναστών που χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό επί προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχουν ακόμη επανενωθεί με τους γονείς τους, παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει εδώ και δύο χρόνια η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, από αυτά τα 998 παιδιά, μόνο τα 148 είναι στη διαδικασία της επανένωσης με τους συγγενείς τους.

Ο Μπάιντεν, αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 2021, εξέδωσε μια εκτελεστική εντολή με την οποία ιδρύθηκε μια ειδική επιχειρησιακή μονάδα, αρμοδιότητα της οποίας ήταν να εντοπίσει και να επανενώσει τις οικογένειες. Ο Δημοκρατικός πρόεδρος είχε μάλιστα χαρακτηρίσει «ανθρώπινη τραγωδία» τον χωρισμό των παιδιών από τους γονείς τους.

Η κυβέρνηση του Τραμπ την άνοιξη του 2018 χώρισε χιλιάδες οικογένειες μεταναστών, εφαρμόζοντας την πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι στους μετανάστες, με την οποία, διώκονταν όλοι όσοι περνούσαν παράνομα τα σύνορα. Επιτροπές ελέγχου και εισαγγελείς διαπίστωσαν ότι οι χωρισμοί αυτοί ξεκίνησαν προτού ακόμη να τεθεί επισήμως σε ισχύ αυτή η πολιτική.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η ειδική μονάδα, αφού ερεύνησε εξονυχιστικά τα «πρόχειρα» αρχεία που τηρούσε η προηγούμενη κυβέρνηση, διαπίστωσε ότι 3.924 παιδιά, κυρίως από χώρες της Κεντρικής Αμερικής, χωρίστηκαν από τους δικούς τους στα σύνορα. Πολλά εντοπίστηκαν και επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους προτού να αναλάβει την προεδρία ο Μπάιντεν, χάρη σε μια δικαστική διαδικασία που ξεκίνησε όταν η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) κατέθεσε μήνυση για να σταματήσει αυτή η πολιτική.

«Ο αριθμός των νέων οικογενειών που εντοπίζονται συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς πολλές εμφανίζονται από μόνες τους», ανέφερε το υπουργείο. Μέχρι σήμερα, η ειδική μονάδα έχει επανενώσει 600 οικογένειες.

