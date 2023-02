Κοινωνία

Ληστεία στην Αθήνα: Τους τσάκωσε στα “πράσα” η ΟΠΚΕ

Στην προσπάθεια διαφυγής τους τραυμάτισαν αστυνομικό

Συνελήφθησαν, επ’ αυτοφώρω ξημερώματα της Πέμπτης 2 Φεβρουαρίου 2023 στην Αθήνα από αστυνομικούς της Ο.Π.Κ.Ε. της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 2 αλλοδαποί ηλικίας 38 και 30 ετών, για απόπειρα κλοπής, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και βία κατά υπαλλήλων σε παλαιοπωλείο.

Μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών στο σημείο, έθραυσαν υαλοπίνακα, προκειμένου να διαφύγουν, τραυματίζοντας έναν εκ των αστυνομικών στο κεφάλι.

Έπειτα, προσπάθησαν να ματαιώσουν με κάθε τρόπο τη σύλληψη τους πετώντας αντικείμενα προς τους αστυνομικούς και τοποθετώντας ως εμπόδια ντουλάπες και καρέκλες που υπήρχαν στο χώρο.

Οι αστυνομικοί τους ακινητοποίησαν, ενώ ο τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους από το Τμήμα Ασφαλείας Ακρόπολης, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

