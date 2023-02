Συνταγές

Ντόνατς από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Βήμα - βήμα η εκτέλεση της συνταγής και τα μυστικά για υπέροχα donuts, που μοιράστηκε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου με τους τηλεθεατές της εκπομπής "Το Πρωινό".

Την καλύτερη συνταγή για αφράτα ντόνατς παρουσίασε, λέγοντας στους τηλεθεατές της εκπομπής "Το Πρωινό" και τα μυστικά που θα απογειώσουν την γεύση τους, η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, το πρωί της Παρασκευής.

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπάρίγου, τα donuts μπορούν να γίνουν στον φούρνο ή τηγανητά.

Υλικά - Για τα ντόνατς

650 γρ. αλεύρι

70 γρ. ζάχαρη

1 βανίλια

1½ κ.γ. μαγιά σκόνη

150 γρ. γιαούρτι ή ξινόγαλο

50 γρ. γάλα

1 κ.γ. αλάτι

100 γρ. νερό χλιαρό

2 αυγά μέτρια χτυπημένα

100 γρ. βούτυρο μαλακό σε κομματάκια

Για τηγάνισμα

Λάδι

Για το γλάσο

150 γρ. ζάχαρη άχνη

1 βανίλια

1 κ.σ. λιωμένο βούτυρο

Λίγο χλιαρό νερό

Για παραλλαγές

60 γρ. λιωμένη κουβερτούρα

Χρώματα ζαχαροπλαστικής

Λίγη extra άχνη

Πολύχρωμη τρούφα

Τριμμένα μπισκότα γεμιστά

Για τη ζύμη των donuts

Όλα τα υλικά πρέπει να είναι σε θερμοκρασία δωματίου.

Στο μίξερ βάζουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, τη βανίλια και την μαγιά.

Ανακατεύουμε. Αν χρησιμοποιήσετε φρέσκια μαγιά, πρέπει πρώτα να την ενεργοποιήσετε.

Αναμειγνύουμε το γιαούρτι με το γάλα, το αλάτι, το νερό και τα αυγά.

Τα ρίχνουμε στα στερεά υλικά και ζυμώνουμε μέχρι η ζύμη να γίνει ελαστική, για 5-6 λεπτά.

Ένα-ένα και πάντα με το μίξερ σε λειτουργία, ρίχνουμε το μαλακό βούτυρο σε κομμάτια.

Η ζύμη θα είναι ελαστική και θα μοιάζει με μεγάλη τσίχλα.

Τη μαζεύουμε σε μπάλα και την αφήνουμε σε λαδωμένο μπολ σκεπασμένη να διπλασιαστεί σε όγκο.

Αυτό παίρνει από 45 λεπτά ως και δυο ώρες, ανάλογα την θερμοκρασία του χώρου.

Αλευρώνουμε τον πάγκο, αδειάζουμε τη ζύμη, τη διπλώνουμε σε τέσσερα σημεία και αναποδογυρίζουμε.

Ανοίγουμε με πλάστη σε χοντρό φύλλο με πάχος 0,5 εκ.

Κόβουμε τα ντόνατς με κουπ πατ.

Έχουμε αραδιάσει κομμάτια αντικολλητικό χαρτί σε 2 μεγάλα ταψιά.

Βάζουμε επάνω τα ντόνατς.

Αφήνουμε να σταθούν μέσα σε σβηστό φούρνο να ξαναφουσκώσουν για 35-40 λεπτά.

Τηγανίζουμε λίγα λίγα τα ντόνατς μέχρι να ροδίσουν σε μέτρια φωτιά.

Βγάζουμε σε απορροφητικό χαρτί.

TIPS

Σε ζεστό σημείο θα φουσκώσει γρηγορότερα. Βουτάμε τα κουπ πατ σε αλεύρι πριν τα βυθίσουμε στη ζύμη για να ξεκολλάνε εύκολα.



Donuts στο φούρνο

Εναλλακτικά ψήνουμε τα ντόνατς στο φούρνο.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα.

Θα ψήσουμε στη μεσαία σχάρα για περίπου 20 λεπτά μέχρι να φουσκώσουν και να ροδίσουν ελαφρά.

Μόλις βγάλουμε τα ντόνατς φούρνου αλείφουμε με λίγο βούτυρο και πασπαλίζουμε ζάχαρη άχνη.

Γλάσο για ντόνατς

Ανακατεύουμε την άχνη με το βούτυρο και τη βανίλια.

Προσθέτουμε λίγο χλιαρό νερό, να είναι ρευστό το γλάσο.

Ισομοιράζουμε σε 3 μπολ.

Αφήνουμε το 1 σκέτο, στο 2 βάζουμε τη λιωμένη σοκολάτα και στο 3 ρίχνουμε λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής και λίγη άχνη επιπλέον να στέκεται.

Βουτάμε τα ντόνατς σε όποιο γλάσο επιθυμούμε και γαρνίρουμε με χρωματιστή τρούφα και προαιρετικά τριμμένο μπισκότο.

Μυστικά για τα καλύτερα donuts

Τα ντόνατς στο ταψί πρέπει να έχουν κενό μεταξύ τους γιατί φουσκώνουν πολύ.

Τα βάζουμε πάντα σε λαμαρίνα με αντικολλητικό χαρτί.

Ζύμη για ντόνατς στο ψυγείο

Η ζύμη για ντόνατς μπορεί να ζυμωθεί και να μείνει στο ψυγείο. Το ψυγείο καθυστερεί το φούσκωμα της ζύμης αλλά σίγουρα η ζύμη αποκτάει πλούσια αρώματα. Αφήνοντας την ζύμη για ντόνατς μια νύχτα στο ψυγείο θα φουσκώσει αργά και θα ωριμάσει πολύ σωστά. Μπορείς να ζυμώσεις την ζύμη να κάνεις το πρώτο φούσκωμα και μετά να την ξεφουσκώσεις να την μαζέψεις σε μπάλα με τις ενώσεις από κάτω και να την βάλεις σε μπολ στο ψυγείο. Να την σκεπάσεις καλά. Την επόμενη ημέρα θα αφήσεις την ζύμη σου να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Θα κόψεις τα ντόνατς και προχωρήσεις κανονικά την διαδικασία όπως γράφω στην συνταγή.

