Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Το πρόγραμμα και τα εξεταστικά κέντρα

Τι τονίζει το ΑΣΕΠ για αιτήματα υποψηφίων σχετικά με αλλαγές εξεταστικών κέντρων.

Τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι το Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 καθώς και το πρόγραμμα των εξετάσεων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (πρόσκληση - προκήρυξη 2Γ/2022 του ΑΣΕΠ), ανακοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις 09:00 το πρωί στην Δοκιμασία Δεξιοτήτων και Εργασιακής Αποτελεσματικότητας με μέγιστη διάρκεια εξέτασης τις 2 ώρες και 45 λεπτά.

Στη συνέχεια, στις 14:30 μετά το μεσημέρι θα εξεταστούν στις Γενικές Γνώσεις, με τη διάρκεια της εξέτασης να είναι οι 2 ώρες και 30 λεπτά.

Και στα δύο μαθήματα οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στα εξεταστικά κέντρα μία ώρα νωρίτερα. Τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα εξεταστούν, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) εισάγοντας ένα από τα ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ή ταυτοτητα.

Το ΑΣΕΠ επισημαίνει ότι αιτήματα υποψηφίων για αλλαγές εξεταστικών κέντρων δεν γίνονται δεκτά.

