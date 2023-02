Αθλητικά

Davis Cup: “πρεμιέρα” με Τσιτσιπά - το πρόγραμμα των αγώνων

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει πρεμιέρα αύριο Σάββατο (4/2) στις 11:00 κόντρα στον Αλβάρο Γκιγιέν.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κάνει πρεμιέρα αύριο Σάββατο (4/2) στις 11:00 κόντρα στον Αλβάρο Γκιγιέν, Νο2 του Ισημερινού, ανοίγοντας την αυλαία στο Davis Cup, για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία, όπως ανέδειξε η κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (3/2).

Θα ακολουθήσει ο αγώνας του Μιχάλη Περβολαράκη με τον Αντρές Αντράντε, ενώ την Κυριακή (04/02) το πρόγραμμα θα ξεκινήσει με τον αγώνα του διπλού όπου σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό θα αγωνιστούν στο διπλό τα αδέρφια Τσιτσιπά.

Πέρα από τον Στέφανο Τσιτσιπά στην Εθνική ομάδα θα αγωνιστούν ο αδερφός του Πέτρος, ο Μιχάλης Περβολαράκης, ο Αλέξανδρος Σκορίλας και ο Αριστοτέλης Θάνος.

Στην ομάδα του Ισημερινού συμμετέχουν οι: Αντρές Αντράντε (Νο564), Άλβαρο Γκιγιέν (Νο731), Καϊετάνο Μαρτς (Νο59), Γκονζάλο Εσκομπάρ (Νο44 στο διπλό), και Ντιέγκο Ιντάλγκο (Νο76 στο διπλό).

Τη νίκη παίρνει η ομάδα που θα συμπληρώσει τρεις νίκες.

Το πρόγραμμα των αγώνων:

Σάββατο 04/02 (Έναρξη αγώνων στις 11.00)

Στέφανος Τσιτσιπάς - Άλβαρο Γκιγιέν (Νο731)

Μιχάλης Περβολαράκης - Αντρές Αντράντε (Νο564)

Κυριακή 05/02 (Έναρξη αγώνων στις 12.00)

Στέφανος Τσιτσιπάς - Πέτρος Τσιτσιπάς / Γκονζάλο Εσκομπάρ (Νο44) - Ντιέγκο Ιντάλγκο (Νο76)

Στέφανος Τσιτσιπάς - Αντρές Αντράντε (Νο564)

Μιχάλης Περβολαράκης - Άλβαρο Γκιγιέν (Νο731)

