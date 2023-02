Οικονομία

Σκρέκας: νέα επιδότηση για φωτοβολταϊκά σε στέγες και ηλιακούς θερμοσίφωνες

Πότε θα “ανοίξουν” τα καινούρια προγράμματα και τι αφορούν. Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα τιμολόγια ρεύματος και την επιδότηση του Φεβρουαρίου.

Στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1 μίλησε το Σάββατο ο Κώστας Σκρέκας, σχετικά με τα τιμολόγια ρεύματος και φυσικού αερίου, τις κρατικές επιδοτήσεις, αλλά και τα νέα προγράμματα για επιδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και αντικατάστασης ηλεκτρικού θερμοσίφωνα.

Ερωτηθείς για τα τιμολόγια ρεύματος του Φεβρουαρίου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε ότι «οι τιμές θα είναι ίδιες, γιατί μπορεί να μειώθηκε το ύψος της κρατικής επιδότησης, αλλά παράλληλα μειώθηκαν ανάλογα οι χρεώσεις των παρόχων. Τον Φεβρουάριο οι πολίτες θα δουν λογαριασμούς ίσους ή μικρότερους από τους λογαριασμούς του Ιανουαρίου».

«Αυτό ισχύει αναλογικά και για καταναλώσεις, αφού για αυτές τον Φεβρουάριο, η τιμή του ρεύματος χωρίς επιδότηση από το Κράτος, είναι χαμηλότερη από την τιμή του Ιανουαρίου μετά την επιδότηση», συμπλήρωσε ο ΥΠΕΝ.

Ο κ. Σκρέκας ανέφερε ακόμη ότι «για το φυσικό αέριο δεν χρειάστηκε να επιδοτήσουμε τον Φεβρουάριο. Εξοικονομούμε έτσι κάποια χρήματα για τους επόμενους μήνες εφόσον χρειαστεί. Ο χειμώνας είναι μπροστά. Οι τιμές έχουν πέσει σημαντικά και είναι κάτω από το έμμεσο πλαφόν έχουμε θέσει εμείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους επόμενους μήνες δεν θα επιδοτήσουμε εάν χρειαστεί».

Για τους επαγγελματίες

«Στηρίξαμε και τους επαγγελματίες με έναν τρόπο δίκαιο και έναν τέτοιο τρόπο που βοήθησαν πολλές επιχειρήσεις να επιβιώσουν. Υπάρχουν 1,4 εκατομμύρια επαγγελματικοί καταναλωτές. Για το 90% αυτών απορροφούμε έως το 90% της αύξησης, για τις άλλες επαγγελματικές συνδέσεις, με τις μεγαλύτερες καταναλώσεις υπάρχει επιδότηση επίσης, υπάρχει στήριξη και στην βαριά βιομηχανία, αλλά δεν είναι εύκολο ούτε απλό», υπογράμμισε ο κ. Σκρέκας.

Προσέθεσε ότι «εξαντλούμε κάθε δυνατότητα που έχει η ελληνική οικονομία για να στηρίξουμε και αυτές τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και βλέπουμε ότι η παραγωγική δραστηριότητα δεν έχει μειωθεί, συνεχίζεται και η εξαγωγική δραστηριότητα τους και έχει αυξηθεί».

«Τον προηγούμενο χειμώνα είχε παρατηρηθεί αύξηση στις καθυστερήσεις οφειλών των καταναλωτών, μετά από τις επιδοτήσεις και τα μέτρα στήριξης, βλέπουμε ότι, προφανώς με δυσκολίες, οι περισσότεροι καταναλωτές ανταποκρίνονται και έχουν μειωθεί και οι καθυστερήσεις στην εξόφληση οφειλών», τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λέγοντας ακόμη ότι «Ο χειμώνας είναι μπροστά, θα είναι δύσκολος και ο επόμενος χειμώνας. Λέμε ότι προφανώς το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, αλλά υπήρξαν μέτρα που στήριξαν σημαντικά τους πολίτες και δεν υπάρχει αυτός ο μεγάλος φόβος που υπήρχε για τους λογαριασμούς ρεύματος».

Νέα προγράμματα επιδοτήσεων

Όπως ανέφερε ο Κώστας Σκρέκας, «μέχρι το τέλος Μαρτίου πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσουν δύο νέα προγράμματα επιδοτήσεων. Το ένα αφορά επιδότηση εγκατάστασης φωτοβολταικών με μπαταρίες σε στέγες νοικοκυριών, επαγγελματικών χώρων και σε αγροτικές - κτηνοτροφικές μονάδες. Επιδοτούμε στο σύνολο της αξίας την μπαταρία και ένα τμήμα των εργατικών για την τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού. Η επιδότηση μπορεί στην συνολική δαπάνη να φθάνει το 60% κι έτσι ένα νοικοκυριό να πληρώνει για 3-4 χρόνια ένα ποσό, σαν δόση δανείου, μικρότερη από τον λογαριασμό του ρεύματος και μετά να έχει πολύ μικρή, σχεδόν μηδενική χρέωση για την ηλεκτρική ενέργεια που θα έχει στο σπίτι του».

Ακόμη, όπως σημείωσε, σχετικά με την επιδότηση για ηλιακούς θερμοσίφωνες, «θέλουμε στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 22023, να ανοίξει το πρόγραμμα για να γίνουν οι αιτήσεις και να αντικατασταθούν οι ενεργοβόροι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες με ηλιακούς που χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια».

