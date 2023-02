Αθλητικά

Ποδοσφαιριστής μπήκε φυλακή για επίθεση σε αστυνομικό

Που και πως έλαβε χώρα το περιστατικό, που οδήγησε αρχικώς στην σύλληψη και εν συνεχεία στην καταδίκη και στην φυλάκιση του παίκτη.

Στην φυλακή οδηγήθηκε ο διεθνής ποδοσφαιριστής από το Μάλι, Σαμπού Γιαταμπαρέ, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Β` κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος με την Σοσό.

Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό «France Bleu Belfort-Montbeliard», ο 33χρονος Γιαταμπαρέ, καταδικάσθηκε σε 12 μήνες φυλάκιση, στις 4 Ιανουαρίου 2023, επειδή το 2017, χτύπησε έναν αστυνομικό με πολιτικά ρούχα, κατά την διάρκεια διαπληκτισμού σε ένα πάρκινγκ στο αεροδρόμιο «Σαρλ Ντε Γκολ» των Παρισίων.

Οπως ανέφεραν οι Αρχές, ο Γιαταμπαρέ συνελήφθη «χωρίς δυσκολία» και φυλακίσθηκε στην πόλη Μπεζανσόν, στην ανατολική Γαλλία, ενώ την σύλληψη και την φυλάκιση του παίκτη, επιβεβαίωσε και η Σοσό.

Ο Γιαταμπαρέ, ο οποίος όταν συνέβη το περιστατικό, αγωνιζόταν στην μπουντεσλίγκα με την φανέλα της Βέρντερ Βρέμης, κατηγορήθηκε για βία εκ προθέσεως, εναντίον ατόμου που κατείχε δημόσια εξουσία και του οποίοι προκάλεσε ολική διακοπή εργασίας για περισσότερες από οκτώ ημέρες και στην προκειμένη περίπτωση για 21 ημέρες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εφημερίδας «L'Equipe», που επικαλείται πηγέρς προσκείμενες στην υπόθεση», ο παίκτης συνελήφθη «στα μέσα Ιανουαρίου λίγο πριν την απογευματινή προπόνηση και μετά τον αγώνα της Σοσό στην Χάβρη».

Ο Γιαταμπαρέ, δεν μπόρεσε να παραστεί στην δίκη του, κυρίως επειδή δεν είχε ενημερώσει για την αλλαγή διεύθυνσης το δικαστήριο.

