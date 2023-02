Κόσμος

ΗΠΑ σε Τουρκία για Ρωσία: Κυρώσεις εάν δεν διακοπεί η “πολεμική” βοήθεια στην Μόσχα

Η Ουάσινγκτον προειδοποίησε την Άγκυρα για τις εξαγωγές που ενισχύουν τις πολεμικές επιχειρήσεις που έχει διατάξει ο Πούτιν κατά της Ουκρανίας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν τις τελευταίες ημέρες την Τουρκία σχετικά με την εξαγωγή στη Ρωσία χημικών, μικροτσίπ και άλλων προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην πολεμική προσπάθεια της Μόσχας στην Ουκρανία, και η Ουάσινγκτον θα μπορούσε ενδεχομένως να προχωρήσει σε κινήσεις για να επιβάλει τις υφιστάμενες απαγορεύσεις, σύμφωνα με έναν ανώτερο αμερικανό αξιωματούχο, λίγες ώρες μετά την ενημέρωση ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν επιβεβαιώνει την επίσκεψη Μπλίνκεν στην Τουρκία τις επόμενες ημέρες.

Ο Μπράιαν Νέλσον, ο κορυφαίος αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών που είναι αρμόδιος για τις κυρώσεις, επισκέφθηκε την Πέμπτη και την Παρασκευή, την κυβέρνηση και αξιωματούχους του ιδιωτικού τομέα στην Τουρκία για να τους ζητήσει περισσότερη συνεργασία με στόχο να διακοπεί η ροή τέτοιων αγαθών.

Στις συναντήσεις που είχε στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη, ο Νέλσον και μια αμερικανική αντιπροσωπεία επικαλέσθηκαν τουρκικές εξαγωγές δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων προς τη Ρωσία οι οποίες προκαλούν ανησυχίες, δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε για τις συνομιλίες με τον όρο να μην κατονομασθεί.

«Δεν προκαλεί έκπληξη ... το ότι η Ρωσία επιδιώκει δραστήρια να μοχλεύσει τους ιστορικούς οικονομικούς δεσμούς που έχει στην Τουρκία», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «το ζήτημα είναι ποια θα είναι η τουρκική απάντηση».

Η Άγκυρα, μέλος του ΝΑΤΟ, αντιτίθεται κατ' αρχήν στις σαρωτικές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, αλλά υποστηρίζει πως οι κυρώσεις αυτές δεν παρακάμπτονται στην Τουρκία και καλεί τη Δύση να παράσχει οποιαδήποτε απόδειξη περί του αντιθέτου.

Οι δυτικές χώρες εφάρμοσαν τους ελέγχους στις εξαγωγές και τις κυρώσεις μετά την εισβολή της Μόσχας πριν από σχεδόν ένα χρόνο. Εντούτοις δίαυλοι προμηθειών έχουν παραμείνει ανοικτοί από το Χονγκ Κονγκ, την Τουρκία και άλλους εμπορικούς κόμβους.

Επικαλούμενο αρχεία των ρωσικών τελωνείων, το Ρόιτερς μετέδωσε το Δεκέμβριο πως τουλάχιστον 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια εξαρτημάτων υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών εισήχθησαν στη Ρωσία σε διάστημα επτά μηνών μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Από αυτά, προϊόντα αξίας τουλάχιστον 777 εκατομμύρια δολαρίων είχαν κατακσυαστεί από δυτικές εταιρείες, μικροεπεξεργαστές των οποίων έχουν βρεθεί σε ρωσικά οπλικά συστήματα.

Η επίσκεψη του Νέλσον, υφυπουργού Οικονομικών αρμόδιου για την τρομοκρατία και τη συλλογή οικονομικών πληροφοριών, είναι η πιο πρόσφατη ανώτερου αμερικανού αξιωματούχου στην Τουρκία με στόχο να αυξηθεί η πίεση επί της Άγκυρας για να διασφαλιστεί η εφαρμογή των αμερικανικών περιορισμών που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία.

Στις συνομιλίες που είχε με τουρκικές εταιρείες αυτή την εβδομάδα, ο Νέλσον επισήμανε «κατεπειγόντως» τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία πιστεύεται ότι αποφεύγει τους δυτικούς ελέγχους για να ανεφοδιασθεί με πλαστικά, καουτσούκ και ημιαγωγούς που υπάρχουν σε προϊόντα εξαγωγής και χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως, αφού πήραν πέρυσι μέτρα για να πιέσουν τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο, οι ΗΠΑ επικεντρώνουν τώρα «στην παράκαμψη των κυρώσεων και ιδιαίτερα στην παράκαμψη που βλέπουμε σε τρίτες χώρες».

Ο Νέλσον επισκέφθηκε επίσης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ομάν για να επαναλάβει πως η Ουάσινγκτον θα συνεχίσει να επιβάλλει επιθετικά τις κυρώσεις, είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών.

