Θεσσαλονίκη: Στο αυτόφωρο ο 18χρονος που τραυμάτισε με κοπίδι μαθητή

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί, με την αυτόφωρη διαδικασία, ο 18χρονος που συνελήφθη, επειδή τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο 17χρονο μαθητή, ύστερα από μεταξύ τους καβγά, στην αυλή τού 2ου Λυκείου Ωραιοκάστρου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 18χρονος, που είναι εξωσχολικός, πήγε χθες το πρωί στο σχολείο για να συναντήσει μία παρέα. Εκεί φαίνεται να διαπληκτίστηκε με τον 17χρονο για προσωπικές διαφορές, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, με συνέπεια να τον τραυματίσει ελαφρά στο χέρι με ένα κοπίδι. Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε.

Ενώπιον της εισαγγελικής Αρχής ο κατηγορούμενος φέρεται να είπε ότι ο καβγάς προκλήθηκε επειδή ο 17χρονος μαθητής τον φώναξε.

