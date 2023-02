Κοινωνία

Βία ανηλίκων: Μαχαίρωσαν μαθητή έξω από σχολείο

Νέο αιματηρό επεισόδιο σε σχολείο. Εξωσχολικοί επιτέθηκαν και μαχαίρωσαν 17χρονο έξω από Λύκειο. Στο νοσοκομείο ο μαθητής, αναζητούνται οι δράστες.

Φόβος και τρόμος έχουν γίνει οι συμμορίες ανηλίκων στη χώρα μας με τους αστυνομικούς να καλούνται καθημερινά να δειχειριστούν επιθέσεις.

Ακόμα ένα αιματηρό επεισόδιο σε σχολείο, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ένας 17χρονος μεταφέρθηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο, μετά την επίθεση που δέχτηκε το πρωί από εξωσχολικούς. Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν εξακριβωθεί, το θύμα βγήκε από το 2ο ΓΕΛ Ωραιοκάστρου και κοντά στην είσοδο, δέχτηκε επίθεση από εξωσχολικούς. Τα αίτια δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ από την πρώτη στιγμή ειδοποιήθηκαν οι γονείς του τραυματία.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου με ελαφρύ τραύμα στο χέρι του.

Το συμβάν σημειώθηκε για άγνωστους έως τώρα λόγους, στις 11:00 το πρωί. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ομάδα ατόμων -πιθανότατα νεαρής ηλικίας- προσέγγισε τον 17χρονο και με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου τον τραυμάτισαν στο χέρι.

Για την επίθεση προσήχθη 19χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι εξωσχολικό άτομο. Μετά την εξέτασή του από αστυνομικούς αποφασίστηκε η κράτησή του. Στο ίδιο περιστατικό φαίνεται πως ενεπλάκησαν δύο ακόμη νεαροί εξωσχολικοί

