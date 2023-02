Κοινωνία

Νέο Ηράκλειο: Επίθεση με μαχαίρι σε 17χρονο στον ΗΣΑΠ

Μια ακόμη άγρια επίθεση με θύμα ανήλικο σημειώθηκε τη νύχτα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα.

Μια ακόμη άγρια επίθεση με θύμα ανήλικο σημειώθηκε αργά χθες τη νύχτα, στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, χτυπημένος σε διάφορα σημεία του σώματός του, αλλά και τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο, προσήλθε λίγο πριν τις 02:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης στο νοσοκομείο ΚΑΤ ένας 17χρονος.

Από το νοσοκομείο ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. και έφτασε επί τόπου κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι δέχτηκε επίθεση έξω από τον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο.

