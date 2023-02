Πολιτική

Αντιτρομοκρατική: η απόρρητη έκθεση για την ακροδεξιά στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η έκθεση για την ακροδεξιά στην Ελλάδα.

«Η ακροδεξιά εξτρεμιστική δράση έχει περιοριστεί μετά τις συλλήψεις μελών της COMBAT 18, των Ανένταχτων Μαιάνδριων Εθνικιστών (ΑΜΕ) και την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Η οικονομική κρίση, το μεταναστευτικό και η πανδημία έχουν οδηγήσει στην εξάπλωση της ακροδεξιάς ιδεολογίας. Το Εθνικό Κόμμα Ελληνες του Ηλία Κασιδιάρη επιδιώκει να γίνει ο μοναδικός εκφραστής του ακροδεξιού, εθνικιστικού χώρου».

Πρόκειται για μερικά από τα συμπεράσματα απόρρητης έκθεσης που συνέταξε το τμήμα Προστασίας Κράτους και Πολιτεύματος της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Φέρει ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 2023 και τέθηκε υπόψη του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου ενόψει και της κυβερνητικής πρωτοβουλίας για τον αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη από τις επικείμενες εκλογές.

Η έκθεση έχει τίτλο «Η παρουσία του ακροδεξιού χώρου στην Ελλάδα» και καταλήγει σε οκτώ κεντρικά συμπεράσματα. Το πρώτο από αυτά είναι ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα ενεργή τρομοκρατική οργάνωση. «Η ακροδεξιά εξτρεμιστική δράση περιορίζεται σε αναγραφή συνθημάτων, διανομή φυλλαδίων, διοργάνωση συγκεντρώσεων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Μετά τις συλλήψεις μελών των ομάδων COMBAT 18 και ΑΜΕ για επιθέσεις σε στέκια και αυτοδιαχειριζόμενους χώρους αναρχικών, «η ακροδεξιά εξτρεμιστική δράση έχει περιοριστεί». Οι αναλυτές της Αντιτρομοκρατικής διαπιστώνουν μεν αύξηση των οργανώσεων του ακροδεξιού χώρου, με τους περισσότερους υποστηρικτές τους πάντως να μην επιθυμούν βίαιη δράση. «Ο εξτρεμιστικές ομάδες είναι ολιγομελείς», σημειώνουν στην απόρρητη αναφορά τους.

Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής οδήγησε σε κατακερματισμό του ακροδεξιού χώρου, ενώ αφορμή για περαιτέρω διχασμό αποτέλεσε ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας. Οι επέτειοι μνήμης, όπως για τη συμπλήρωση 27 ετών από την κρίση στα Ιμια, και οι κινητοποιήσεις –μέχρι πρότινος– του αντιεμβολιαστικού κινήματος εξυπηρετούν τη «διάδοση των θέσεών τους και τη συντήρησή τους στο προσκήνιο ενόψει εθνικών εκλογών».

Για τη Χρυσή Αυγή, η έκθεση της ΕΛ.ΑΣ. διαπιστώνει δημοσκοπική κάμψη και περιορισμένη κινητοποίηση των μελών της ως συνέπεια της καταδίκης της ηγεσίας του κόμματος. Γίνεται ακόμη αναφορά σε κάμψη του ηθικού των υποστηρικτών ως αποτέλεσμα της βαριάς νόσησης του γενικού γραμματέα Νίκου Μιχαλολιάκου από COVID-19 και της μακρόχρονης παραμονής του σε κέντρο αποκατάστασης. Σε εξέλιξη βρίσκονται εσωτερικές διεργασίες και διαβουλεύσεις, με ορατό το ενδεχόμενο της μη συμμετοχής της στις εκλογές.

Τι αναφέρει για εξτρεμιστικές δράσεις, τη Χρυσή Αυγή, τις πέντε αυτόνομες ακροδεξιές ομάδες και το κόμμα Κασιδιάρη.

Αντιθέτως, βασική στρατηγική του Εθνικού Κόμματος Ελληνες του Ηλία Κασιδιάρη ήταν και παραμένει μέχρι νεωτέρας η προσέλκυση υποστηρικτών, εκμεταλλευόμενο τον κατακερματισμό του χώρου. Πιθανή κάθοδος στις εκλογές, πολλώ δε μάλλον τυχόν είσοδός του στη Βουλή, θα λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης για την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη. Στις 28 Ιουνίου 2022 ανακοινώθηκε συνεργασία του κόμματος με το Εθνικό Μέτωπο, που ιδρύθηκε το 2012 με πρώτο γραμματέα παλιό στέλεχος της ΕΠΕΝ.

Για την Εθνική Λαϊκή Συνείδηση του έγκλειστου Γιάννη Λαγού, στην έκθεση επισημαίνεται ότι μετέχει στο Εθνικιστικό Ευρωπαϊκό Κόμμα (APF) και ότι μέλη της ταξιδεύουν στο εξωτερικό και διατηρούν επαφές με μέλη αντίστοιχων σχηματισμών της Ε.Ε.

Στην έκθεση της Αντιτρομοκρατικής καταγράφονται πέντε αυτόνομες ακροδεξιές ομάδες. Η πρώτη από αυτές είναι η Propatria, μέλη της οποίας συνδέθηκαν με τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν τον Οκτώβριο του 2021 κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο. Πρόκειται για ομάδα που κινείται στον ακροδεξιό – εθνικιστικό χώρο, με τα μέλη της να διατηρούν επαφές με αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού.

Αναφορά γίνεται ακόμη στην Εθνική Σοσιαλιστική Αντίσταση (ΕΣΑ), την οποία η ΕΛ.ΑΣ. συνδέει με τον Αντώνη Ανδρουτσόπουλο. Ο τελευταίος είναι περισσότερο γνωστός ως «Περίανδρος». Κατηγορήθηκε και φυλακίστηκε για τον ξυλοδαρμό, τον Ιούνιο του 1998, του φοιτητή Δημήτρη Κουσουρή.

Η οργάνωση Hellenic Exstance / IAXH περιγράφεται ως ολιγομελής ομάδα που υποστηρίζει τον ναζισμό. Μέλη της έχουν πραγματοποιήσει συγκεντρώσεις, ανάμεσα στις οποίες και έξω από πρεσβείες και προξενεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δίχως πάντως βίαιη δράση.

Στην έκθεσή της η αστυνομία κάνει αναφορά και στην οργάνωση «Ιερός Λόχος», που δραστηριοποιείται κυρίως στη Θεσσαλονίκη. Περιγράφονται ιδεολογικά ως υποστηρικτές του τρίπτυχου «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια», ενώ τα μέλη της, προκειμένου να προσδώσουν και «επιχειρησιακό» χαρακτήρα στην ομάδα, συμμετέχουν σε εικονικές ασκήσεις, παρακολουθούν προγράμματα εκγύμνασης κ.ο.κ.

Ορισμένα μέλη του που αποχώρησαν από τον «Ιερό Λόχο» φέρεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., να προχώρησαν στη δημιουργία της ΕΝΕΘ – Εθνικιστικής Νεολαίας Θεσσαλονίκης. Ως αιτία της αποχώρησής τους περιγράφεται ότι προέκυψαν προστριβές σχετικά με την άρνηση των μελών του «Ιερού Λόχου» να προχωρήσουν σε περισσότερο επιθετικές και βίαιες δράσεις. Τα μέλη της ΕΝΕΘ φέρεται να έχουν ανάμειξη σε επιθέσεις και συμπλοκές με άτομα του αναρχικού – αντιεξουσιαστικού χώρου, ενώ έχουν διασυνδέσεις και με τους οργανωμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Το 2021 είχαν υπάρξει ενδείξεις και στοιχεία που κατέτειναν στο συμπέρασμα ότι μέλη της ΕΝΕΘ είχαν ρόλο και στα άγρια επεισόδια μεταξύ μαθητών στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης.

Πηγή: kathimerini.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Basket League: Ο Άρης έβαλε... φρένο στην ΑΕΚ

“Qatar Gate” - Δημητρακόπουλος: η Καϊλή υπέστη “βασανιστήρια” στη φυλακή

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Ο ΔΕΔΔΗΕ για τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος