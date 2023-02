Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Χιλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρή δόνηση στην παραθαλάσσια πόλη Κοκίμπο. Ποιο το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε πριν από λίγο κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Κοκίμπο της Χιλής, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 51 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Κοκίμπο και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 73 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Χαρδαλιάς στο αεροπλανοφόρο “George H.W. Bush” στον Φαληρικό Όρμο (εικόνες)

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Κυριακή: πυκνή χιονόπτωση και “βουτιά” της θερμοκρασίας