Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Αρτοποιός για Πάρνηθα: Κλειστός ο δρόμος, οι πολίτες να είναι συνεργάσιμοι

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την κυκλοφορία των οχημάτων. Που έχει γίνει εκτροπή για τα φορτηγά.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα», ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάνης Αρτοποιός, σχετικά με την εξέλιξη της κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα», είπε ότι «είχαμε στείλει από χθες μήνυμα του 112 για τις περιοχές όπου είναι εντονότερα τα φαινόμενα από χθες και το πρωί της Κυριακής, όπως η Εύβοια, η Βοιωτία, οι βόρειες Σποράδες και η Αττική».

«Πρέπει όλα τα οχήματα να έχουν αλυσίδες στα οχήματα τους και οι οδηγοί να είναι προσεκτικοί γιατί έχουμε σε πολλές περιπτώσεις το φαινόμενο της χιονοκουρτίνας. Κάνουμε έκκληση στους πολίτες να υπάρχει συνεργασία με τις Αρχές, για να ξεπεραστεί το φαινόμενο που θα έχει περιόδους σε ύφεση και εξάρσεις, όπως σήμερα».

Επεσήμανε ότι, πέραν της διακοπής κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα στον δρόμο Πεντέλης – Νέας Μάκρης και της απαγόρευσης κυκλοφορίας των φορτηγών σε συγκεκριμένους δρόμους που έχει επιβάλλει από το Σάββατο η Τροχαία, «η Πάρνηθα από το τελεφερίκ και πάνω είναι κλειστή, δεν είναι προσβάσιμη για κανένα αυτοκίνητο. Υπάρχει εκτροπή της κυκλοφορίας για τα βαρέα οχήματα από την γέφυρα Καλυφτάκη μέχρι τα όρια της Αττικής, ενώ και στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών – Θήβας, υπάρχει ανάσχεση αυτήν την στιγμή».

