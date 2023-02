Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών σε Αττική Οδό και Αθηνών - Λαμίας

Σε ποιους δόμους θα ισχύει η απαγόρευση. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Απαγόρευση κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων ενόψει της κακοκαιρίας "Μπάρμπαρα", ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία για την Αττική Οδό και την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από την ΕΛΑΣ:

Για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων ενόψει εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, με Απόφαση του Διευθυντή Τροχαίας Αττικής από την 18.00΄ ώρα σήμερα 04.02.2023 τα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, κατά την κυκλοφορία τους στο σύνολο του οδικού δικτύου του Ν. Αττικής.

Περαιτέρω, από την 18:00΄ ώρα σήμερα 04.02.2023 δε θα επιτρέπεται η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων:

Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα της από το ύψος του Α/Κ Καλυφτάκη μέχρι τη χ/θ 57,300 (όρια Ν. Αττικής).

Καθ’ όλο το μήκος της Αττικής Οδού, της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού και της Περιφερειακής Αιγάλεω, καθώς και στο παράπλευρό αυτών οδικό δίκτυο.

Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας Π.Ε.Ο. Ελευσίνας – Θηβών από τη χ/θ 5,000 (πρατήριο καυσίμων REVOIL – πρώην CYCLON) έως τα όρια του Ν. Αττικής με το Ν. Βοιωτίας (χ/θ 30,000).

Ακόμη, από την 06.00΄ ώρα αύριο 05.02.2023 δε θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων, επί της Λ. Πάρνηθος από την 22η χ/θ (τελεφερίκ) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί εν λόγω οχημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους στα ανωτέρω οδικά τμήματα προς αποφυγή ταλαιπωρίας τους και δημιουργίας πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πού εντοπίζονται προβλήματα στο εθνικό οδικό δίκτυο

