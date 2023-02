Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Σχολεία: Που και ποια θα μείνουν κλειστά την Δευτέρα

Τι αναφέρει σε απόφαση του ο Γιώργος Πατούλης για τα σχολεία στην Αττική. Τι θα ισχύσει για δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα που ξεκίνησαν να εκδηλώνονται σήμερα το πρωί στην Αττική και τις μετεωρολογικές προβλέψεις ότι τα φαινόμενα αυτά θα επιδεινωθούν το επόμενο 24ωρο, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, κατόπιν και σχετικής διαβούλευσης με τους Δημάρχους της Αττικής, κλειστά θα είναι αύριο Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής.

Κλειστοί θα είναι και όλοι οι παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί της Αττικής, κατόπιν ομόφωνης απόφασης των Δημάρχων των οποίων είναι αρμοδιότητα τους.

Παράλληλα, κλειστά θα μείνουν την Δευτέρα και τα μαγαιζιά σε πολλές περιοχές της Αττικής, ενώ απαγορέυονται στις εν λόγω περιοχές το απογευμα και οι υπηρεσίες delivery και κούριερ.

Σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττιικής αναφέρεται ότι "Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη με στόχο την προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού) από ενδεχόμενους κινδύνους μετακίνησης, από και προς τις σχολικές μονάδες,

Παράλληλα ελήφθη υπόψιν, το γεγονός ότι μαθητές, εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και γονείς-κηδεμόνες ενδέχεται να μετακινούνται από και προς περιοχές του Νομού Αττικής που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα λόγω της χιονόπτωσης, της χιονόστρωσης αλλά και του παγετού, αλλά και το γεγονός ότι, σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, θα πρέπει να περιοριστούν οι μετακινήσεις των πολιτών για την αποφυγή ατυχημάτων και φαινομένων κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Τέλος κρίθηκε αναγκαία η συγκεκριμένη απόφαση για την εξασφάλιση απαιτούμενου χρόνου για τον καθαρισμό των οδικών αρτηριών του Νομού, καθώς και των προαύλιων χώρων των σχολικών μονάδων.

Σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση, αφού αξιολογηθούν τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα".

