Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Σχολεία: Ποια μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση

Τι αναφέρει το Υπ. Παιδείας για τα μαθήματα της Δευτέρας. Ποια σχολεία θα μείνουν κλειστά την Δευτέρα.

Με αφορμή τα έντονα καιρικά φαινόμενα που ξεκίνησαν να εκδηλώνονται σήμερα το πρωί στην Αττική και τις μετεωρολογικές προβλέψεις ότι τα φαινόμενα αυτά θα επιδεινωθούν το επόμενο 24ωρο, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, κατόπιν και σχετικής διαβούλευσης με τους Δημάρχους της Αττικής, κλειστά θα είναι αύριο Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής.

Κλειστοί θα είναι και όλοι οι παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί της Αττικής, κατόπιν ομόφωνης απόφασης των Δημάρχων των οποίων είναι αρμοδιότητα τους.

Παράλληλα, κλειστά θα μείνουν την Δευτέρα και τα μαγαιζιά σε πολλές περιοχές της Αττικής, ενώ απαγορέυονται στις εν λόγω περιοχές το απογευμα και οι υπηρεσίες delivery και κούριερ.

Το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρου Κόπτση, ανακοινώνει:

"Αύριο, Δευτέρα 06.02.2023, σε όλες τις περιοχές της χώρας στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση.

Έχουν ενημερωθεί σχετικά όλοι οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων να μεριμνήσουν ώστε να αποσταλούν εντός της ημέρας στους μαθητές και τις μαθήτριες οι σχετικοί σύνδεσμοι σύνδεσης καθώς και τα προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν την αυριανή ημέρα".

