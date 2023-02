Κόσμος

Τουρκία - ISIS: Οι συλλήψεις και οι απειλές κατά ξένων πολιτών

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες, μετά από την προφυλάκιση υπόπτων, που φέρονται να είχαν “βάλει στο στόχαστρο” δυτικούς στόχους στην Τουρκία.

H τουρκική αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν εντόπισε αποδείξεις για οποιαδήποτε συγκεκριμένη απειλή κατά ξένων πολιτών μετά από την προφυλάκιση 15 υπόπτων για σχέσεις με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος που κατηγορούνται ότι έβαζαν στο στόχαστρο τους προξενεία, αλλά και χώρους μη μουσουλμανικής λατρείας, όπως μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά ΜΜΕ.

Την προηγούμενη εβδομάδα, αρκετά ευρωπαϊκά προξενεία στην Κωνσταντινούπολη έκλεισαν επικαλούμενα «λόγους ασφάλειας» και αρκετές δυτικές χώρες προειδοποίησαν τους πολίτες τους για τον υψηλό κίνδυνο επιθέσεων κατά διπλωματικών αποστολών και μη μουσουλμανικών χώρων λατρείας στην Τουρκία, μετά από μια σειρά ακροδεξιών περιστατικών διαμαρτυρίας με την καύση του Κορανίου στην Ευρώπη, κατά τις εβδομάδες που προηγήθηκαν.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Τουρκίας «Αναντολού» επικαλούμενο μία ανακοίνωση της αστυνομίας στην Κωνσταντινούπολη μετέδωσε ότι 15 ύποπτοι «είχαν λάβει οδηγίες για ενέργειες στοχοθέτησης προξενείων της Σουηδίας και της Ολλανδίας, όπως επίσης και Χριστιανικών και Εβραϊκών τόπων λατρείας».

Παρά το γεγονός ότι οι δεσμοί των υπόπτων με την τζιχαντιστική οργάνωση επιβεβαιώθηκαν, δεν εντοπίστηκαν συγκεκριμένες απειλές κατά ξένων πολιτών, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Η Άγκυρα κάλεσε εννέα πρεσβευτές ασκώντας κριτική στη συντονισμένη διακοπή της λειτουργίας των ευρωπαϊκών προξενείων και Τούρκοι αξιωματούχοι αργότερα δήλωσαν ότι οι δυτικές χώρες, δεν διέθεσαν πληροφορίες για την απόδειξη των ισχυρισμών τους σχετικά με την απειλή ασφάλειας.

Η Τουρκία ανέστειλε τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, μετά από μία διαμαρτυρία στη Στοκχόλμη, στη διάρκεια της οποίας, έγινε καύση ενός αντιγράφου του ιερού βιβλίου των μουσουλμάνων του Κορανίου.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου επανέλαβε χθες τον εκνευρισμό της χώρας του για αυτό που η Άγκυρα χαρακτηρίζει, ως αδράνεια της Σουηδίας αναφορικά με οργανώσεις, τις οποίες, η Τουρκία κατηγορεί για τρομοκρατική δραστηριότητα.

Η Τουρκία, η Σουηδία και η Φινλανδία υπέγραψαν μία συμφωνία τον Ιούνιο του 2022 με στόχο να ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις της Άγκυρας σχετικά με την ένταξη των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, με τις δύο σκανδιναβικές χώρες να υπόσχονται την υιοθέτηση μιας πιο σκληρής στάσης κυρίως κατά τοπικών μελών του απαγορευμένου Κόμματος των Εργατών του Κουρδιστάν (PKK).





