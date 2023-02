Κοινωνία

Λέρος - Ναυάγιο: νεκρά παιδιά και μια γυναίκα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατέληξαν τελικά τα νήπια που νοσηλεύονταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά το ναυάγιο στη Λέρο παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Κατέληξαν τα τρία παιδάκια που είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Λέρου και είχαν περισυλλεγεί από το ναυάγιο λέμβου με μετανάστες ανοιχτά του νησιού. Οι γιατροί προσπάθησαν να επαναφέρουν στη ζωή το ένα παιδάκι όμως τελικά δεν τα κατάφεραν.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα πρόκειται για δύο αγόρια και ένα κορίτσι περίπου πέντε ετών, ενώ νωρίτερα είχα ανασυρθεί νεκρή μία γυναίκα περίπου 20 ετών από τη θαλάσσια περιοχή.

Ο αριθμός των διασωθέντων μεταναστών του ναυαγίου ανέρχεται σε 39 άτομα.

Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου βρίσκονται 17 άνδρες και 17 γυναίκες ενώ από τα 6 παιδιά που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο τα τρία κατέληξαν. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται επίσης δύο ενήλικες. Οι περισσότεροι από τους μετανάστες ήταν αφρικανικής καταγωγής ενώ η λέμβος είχε ξεκινήσει από τα τουρκικά παράλια. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στη θαλάσσια περιοχή είναι δυσμενείς με ανέμους εντάσεως 8 μποφόρ, χαμηλή ορατότητα και συνεχείς ισχυρές βροχοπτώσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Super League: το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός και τα κρίσιμα ματς της Κυριακής

Τουρκία - ISIS: Οι συλλήψεις και οι απειλές κατά ξένων πολιτών

Νεκρό βρέφος 5,5 μηνών - Δωρεά οργάνων από τους γονείς του