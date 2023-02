Υγεία - Περιβάλλον

Κατέρρευσε στον χορό – Θρήνος στο γλέντι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ώρα που σηκώθηκε να χορέψει άφησε την τελευταία του πνοή ένας άνδρας, προκαλώντας σοκ και θρήνο.

(εικόνα αρχείου)

Σε θρήνο εξελίχθηκε ο χορός των Βλάχων Αλμυρού, καθώς έπεσε νεκρός την ώρα του γλεντιού ο Θεόδωρος Κορδίστας, μέλος του συλλόγου.

Ο άτυχος άνδρας, ηλικίας 83 ετών, σηκώθηκε να χορέψει και κατέρρευσε μπροστά στα μάτια όλων.

Πρώτος έσπευσε να του παράσει τις πρώτες βοήθειες ο γαμπρός του Γιάννης Τέας, αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας, και παράλληλα κλήθηκε ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Αλμυρού.

Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες ο 83χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, στις 15:30, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Αλμυρού.

Πηγή: gegonota.news