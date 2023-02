Κοινωνία

Αθήνα: άνδρας βρέθηκε μαχαιρωμένος και με δεμένα πόδια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας, βρέθηκε νεκρός, με πολλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

Ένας άνδρας από το Πακιστάν εντοπίσθηκε νεκρός με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο κοντά στο σταθμό Λαρίσης.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, εντοπίστηκε νεκρός σήμερα το μεσημέρι ένας 47χρονος Πακιστανός μέσα σε ένα υπνοδωμάτιο που διέμενε στο πίσω μέρος ενός καταστήματος ηλεκτρικών ειδών στη οδό Φιλαδέλφειας 11. Ο 47χρονος, σύμφωνα την ΕΛΑΣ, βρέθηκε πεσμένος στο πάτωμα με δεμένα τα πόδια του.

Όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής που έφτασε στο σημείο ο 47χρονος έφερε τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο στα άνω άκρα και στο θώρακα.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε ένας ομοεθνής και στην συνέχεια κάλεσε την Άμεσο Δράση.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” – ΓΓΠΠ: Νέα επιδείνωση του καιρού και σύσταση στους εργαζόμενους

Νεκρό βρέφος 5,5 μηνών - Δωρεά οργάνων από τους γονείς του

SuperLeague: αναβολή στον αγώνα του Ατρόμητου με την ΑΕΚ