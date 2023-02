Οικονομία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Απαγορευτικό απόπλου για πολλά νησιά - Ποια πλοία αναχώρησαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ισχύ, για τα περισσότερα πλοία που είιναι δεμένα στα λιμάνια της Αττικής, είναι το απαγορευτικό απόπλου.

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου για τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, λόγω ισχυρών ανέμων που πνέουν σε πολλά θαλάσσιες περιοχές και φθάνουν κατα τόπους στο Αιγαίο, σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα 9 μποφόρ.

Από τον Πειραιά αναχώρησαν το πρωί τρία πλοία για την Κρήτη, ενώ κανονικά εκτελούνται τα δρομολόγια των πλοίων για τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Κλειστό παραμένει το πορθμείο Αγία Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Όσοι πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα, θα πρέπει, πριν την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατα τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις δρομολογίων.

Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις για την κακοκαιρία "Μπάρμπαρα", πατώντας ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Νεκρά 7 αδέλφια και η μητέρα τους από φωτιά

Σεισμός στην Τουρκία - Λέκκας: Ρήγμα 1000 χιλιομέτρων έδωσε τα 7,8 Ρίχτερ (βίντεο)

“Παγιδευμένοι”: νέα επεισόδια με… “άρωμα γυναίκας” στην δολοφονία του Άγγελου (εικόνες)