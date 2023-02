Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Άστεγοι φιλοξενούνται σε δομές του ΟΚΑΝΑ

Υγεία - Περιβάλλον

Επίσκεψη Θάνου Πλεύρη στο Υπνωτήριο του ΟΚΑΝΑ, όπου 260 άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο από την κακοκαιρία "Μπάμπαρα".

Επίσκεψη Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη στο Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων-Υπνωτήριο του ΟΚΑΝΑ στο κέντρο της Αθήνας

Ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης συνοδευόμενος από τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ Θανάση Θεοχάρη επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων-Υπνωτήριο του ΟΚΑΝΑ στο κέντρο της Αθήνας.

Ο Υπουργός Υγείας συνομίλησε με τους ωφελούμενους που φιλοξενούνται στη δομή, τονίζοντας τους ότι το Υπουργείο Υγείας θα βρίσκεται δίπλα τους όπως πάντα αυτές τις δύσκολες συνθήκες.

Ο κ. Πλεύρης συζήτησε με τους εργαζόμενους πως ήταν οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας και τι προβλήματα αντιμετώπισαν. Ο Πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ κ. Θεοχάρης ενημέρωσε τον Υπουργό Υγείας πως όλες οι δομές φιλοξενίας και κέντρα ημέρας του ΟΚΑΝΑ είναι σε επιφυλακή και λειτουργούν 24 ώρες, στο κέντρο της Αθήνας, στη Δυτική Αττική και στη Θεσσαλονίκη, για να φροντίσουν άστεγους και εξαρτημένους πολίτες.

Την Κυριακή επισκέφτηκαν το Κέντρο Ημέρας της Αθήνας και προστατεύτηκαν από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες 210 άτομα μοναδικά, ενώ στο Υπνωτήριο κοιμήθηκαν 52 άτομα. Μεταφέρθηκαν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ άστεγοι και εξαρτημένα άτομα από διάφορα σημεία της Αθήνας μέχρι και αργά τη νύχτα.

Από χθες και για τις επόμενες ημέρες των δύσκολων καιρικών συνθηκών, κινητά συνεργεία του ΕΟΔΥ παρέχουν τη δυνατότητα μεταφοράς των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών και διαβιούν στους δρόμους της Αθήνας και της Δυτικής Αττικής, στο Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων-Υπνωτήριο του ΟΚΑΝΑ στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στο Κέντρο Ημέρας- Υπηρεσίες Βραχείας Φιλοξενίας του ΟΚΑΝΑ στο Ίλιον, αντίστοιχα.

Στη δομή παρασχέθηκαν η απαραίτητη ιατρονοσηλευτική φροντίδα και υποστήριξη, σίτιση, ιματισμός, φροντίδα υγιεινής και φιλοξενία.

