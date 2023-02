Πολιτική

Τηλεκπαίδευση - Φίλης προς μαθητές: Χαρείτε τον χιονιά, κλείστε τις οθόνες!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αίσθηση προκαλεί η δήλωση του Τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που σύμφωνα με το Υπ. Παιδείας, τα μαθήματα για τους μαθητές όσων σχολείων μείνουν κλειστά, θα γίνουν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Σε δήλωση του, ο Τομεάρχης Παιδείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Φίλης, καλεί τα παιδιά να μην παρακολουθήσουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης, να κλείσουν τις οθόνες και να βγουν να παίξουν στο χιόνι!

Σημειώνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις, λόγω κακής σύνδεσης με το διαδίκτυο, τα παιδιά δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα, ενώ οι εκπαιδευτικοί ζητούν να γίνεται τηλεκπαίδευση, αλλά όταν ο διδάσκων μπορεί να βρίσκεται κατά την παράδοση του μαθήματος στο σχολείο και όχι σε άλλον χώρο.

Όλη η δήλωση του Νίκου Φίλη:

«Το χιόνι είναι ευκαιρία για παιχνίδι και χαρά. Είναι μια πολύτιμη εμπειρία και γνώση.

Την τηλεκπαίδευση, ακόμα και εκείνο το 24ωρο που θα χιονίσει στην Αθήνα, την επιβάλλουν αυτοί που γεννήθηκαν και έζησαν ως γέροι και μάλλον επιθυμούν το ίδιο για τα παιδιά μας. Άλλο η καταφυγή στην τηλεκπαίδευση με συστηματικό τρόπο για λόγους ανωτέρας βίας και μεγάλο διάστημα, κι άλλο η πρόχειρη οργάνωσή της για μία δύο μέρες που διασπά και αποδιοργανώνει την εκπαιδευτική πράξη.

Εξάλλου, να υπάρχει και λίγη σοβαρότητα: οι εκπαιδευτικοί είναι αδύνατον να προετοιμάσουν σε ένα απόγευμα πραγματικό μάθημα τηλεκπαίδευσης, που είναι τόσο διαφορετικό από το μάθημα της τάξης. Κι όμως, τους το επιβάλλει Κυριακή απόγευμα η υπουργός! Αποκλειστικά και μόνο για λόγους εντυπώσεων!

Σε πολλά ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα προβλέπεται μία εβδομάδα διακοπών μέσα στον Φεβρουάριο, ώστε, τα παιδιά να χαρούν τον χιονιά. Εδώ, ειδικά στα νότια, τον βιώνουμε σπάνια.

Γι' αυτό παιδιά, εκπαιδευτικοί και γονείς σήμερα κλείνουν την οθόνη και χαίρονται το χιόνι! Με την απαραίτητη προσοχή. Και, φυσικά, να μην διανοηθεί το υπουργείο να επιβάλει καταγραφή απουσιών, όταν είναι γνωστό ότι πολλά σπίτια θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες για σύνδεση με την τάξη».

Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις για την κακοκαιρία "Μπάρμπαρα", πατώντας ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Τουρκία - Λέκκας: Ρήγμα 1000 χιλιομέτρων έδωσε τα 7,8 Ρίχτερ (βίντεο)

Γαλλία: Νεκρά 7 αδέλφια και η μητέρα τους από φωτιά

“Παγιδευμένοι”: νέα επεισόδια με… “άρωμα γυναίκας” στην δολοφονία του Άγγελου (εικόνες)