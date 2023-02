Οικονομία

Αισχροκέρδεια: Νέα πρόστιμα σε βενζινάδικα

Σε ποιες περιοχές βρίσκονται τα 5 πρατήρια καυσίμων, στα οποία επιβλήθηκαν πρόστιμα για αθέμιτη κερδοφορία.

Πρόστιμα επιβλήθηκαν σε πρατήρια βενζίνης στον νομό Αττικής, καθώς παραβίαζαν διατάξεις για αθέμιτη κερδοσκοπία.

Σε πέντε συνολικά πρατήρια καυσίμων, δύο στο κέντρο της Αθήνας, 3 στο Περιστέρι και από ένα σε Ηλιούπολη και Άλιμο, μετά από απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψουν 25.000 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Πέντε διοικητικά πρόστιμα ύψους 25.000 ευρώ επιβάλλονται, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, σε πέντε πρατήρια υγρών καυσίμων στον νομό Αττικής, καθώς σε ελέγχους της Διϋπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) διαπιστώθηκε ότι παραβίαζαν τις κείμενες διατάξεις περί αθέμιτης κερδοφορίας (Νόμος 4818/2021).

Πρόκειται για δύο πρατήρια υγρών καυσίμων στο κέντρο της Αθήνας και άλλα τρία στο Περιστέρι, στην Ηλιούπολη και στον Άλιμο."

Στις αρχές Φεβρουαρίου, λουκέτο μπήκε σε πρατήριο βενζίνης στην ευρύτερη περιοχή της Οινόης Αττικής από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στελέχη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Τελωνείων Αττικής, μετά από ανάλυση κινδύνου και αξιοποίηση πληροφοριών, μετέβησαν στο πρατήριο και βρήκαν ότι λειτουργούσε χωρίς νόμιμη άδεια, δεν είχε εγκατεστημένο σύστημα εισροών - εκροών και εξέδιδε αποδείξεις από ταμειακή μηχανή, η οποία δεν απέστελλε δεδομένα στην ΑΑΔΕ.

Στον προαύλιο χώρο του εντοπίστηκαν παράνομες δεξαμενές καυσίμων, χωρίς τους προαπαιτούμενους ογκομετρικούς πίνακες δεξαμενών και ένα βυτιοφόρο όχημα το οποίο, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας του, είχε παράνομα διασκευαστεί από φορτηγό σε βυτιοφόρο.'

Το πρατήριο λειτουργούσε παράνομα από το έτος 2010, φέροντας εμπορικά σήματα προμηθεύτριας εταιρείας κατά παράβαση των σχετικών κανόνων και διέθεσε παράνομα στην εγχώρια αγορά καύσιμα συνολικής αξίας άνω των 18.000.000 ευρώ.

Οι ελεγκτές προχώρησαν στη σφράγιση του πρατηρίου, επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο άνω των 150.000 ευρώ και συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη και κάτοχό του με τη διαδικασία του αυτοφώρου.





