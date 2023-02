Life

“Το Πρωινό” - Μπο: Η Καρολίνα, το δεύτερο μήνυμα, ο “άνανδρος” και η Ελευθερία Ελευθερίου

Εξομολόγηση από καρδιάς, στον Γιώργο Λιάγκα, έκανε ο τράπερ, κάνοντας αποκαλύψεις για την ιστορία στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκε, παρά την θέληση του.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» βρέθηκε την Δευτέρα ο Μπο και στην συνομιλία του με τον Γιώργο Λιάγκα, πέρα από τα επαγγελματικά του σχέδια, δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί σε όλα όσα έγιναν το τελευταίο διάστημα γύρω από την προσωπική του ζωή.

Ο τράπερ βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν είδε την (πρώην πλέον) κοπέλα του, Καρολίνα Καλύβα, να ερωτοτροπεί μέσα στο «Survivor All Star» με τον μέχρι πρότινος φίλο του, Μάριο-Πρίαμο Ιωαννίδη.

Ο Μπο σχολίασε χθεσινές δηλώσεις της Καρολίνας Καλύβα, η οποία είπε ότι ερωτεύτηκε τον Μάριο-Πρίαμο Ιωαννίδη πριν ακόμα αναχωρήσει για τον Άγιο Δομίνικο και αποκάλυψε ότι μετά το πρώτο μήνυμα που του έστειλε κατά την επιστροφή της, προχθές προσπάθησε να επικοινωνήσει εκ νέου μαζί του με ένα δεύτερο μήνυμα.

«Έμενε αρκετά στο σπίτι μου. Γνωριζόμασταν ενάμιση μήνα, εγώ το ξεκίνησα. Ήταν αμοιβαίο. Ήθελα, ήθελε, κολλήσαμε γρήγορα, πίστευα ότι πάει καλά. Είχε πει και στον αδελφό της ότι ήταν ερωτευμένη. Εγώ την πήγα στα γραφεία για να φύγει για τον Άγιο Δομίνικο. Καταλάβαμε με αυτά που είπε ότι ξεκίνησε το φλερτ με τον Μάριο ενώ ήμασταν μαζί….». είπε ο Μπο.

Προσέθεσε πως «ακόμα και την τελευταία μέρα που μιλούσαμε ενώ ήταν στον Άγιο Δομίνικο μου έλεγε όλα αυτά που λένε τα ζευγάρια. Μάλιστα, περνούσε ο Μάριος Πρίαμος και μου έλεγε θα στην προσέχω αδερφέ μου, αυτό είναι χειρότερο. Καλύτερα είναι να μη πεις τίποτα. Όταν λέει ότι όλο αυτό ξεκίνησε πριν φύγει, είναι χειρότερο. Θα ήταν πιο τίμιο και πιο σωστό προς εμένα αλλά και προς εκείνη να μου το πει αμέσως. Ήταν και οι δυο άνθρωποι που ήταν κοντά μου… Είναι ξεκάθαρο γι΄ αυτό δεν μπήκα στη διαδικασία να μιλήσω μαζί της, δεν θέλω να ακούσω τη γνώμη της πλέον, δεν υπάρχει λόγος. Δεν έχω ερωτήσεις, δεν υπάρχει κάτι να μάθω».

«Μου έστειλε 1,5 μήνυμα. Το πρώτο ήταν με το που γύρισε και το δεύτερο ήταν προχθές που μου έστειλε κάτι για το video clip και την ενδυμασία μου. Δε θέλω να την ακούσω αλλά κάποια στιγμή θα την ακούσω, θα βρεθούμε κάπου… Δεν έχω ερωτήσεις» αποκάλυψε ο Μπο για τα μηνύματα που του έστειλε η Καρολίνα Καλύβα

«Να μου λες ότι θα στην προσέχω… δεν τιμάς τον λόγο σου σαν άνδρας. Το θεωρώ άνανδρο όλο αυτό. Ή κάτι ψηνόταν από πριν, γιατί είναι λίγο παρατραβηγμένο» ανέφερε σε άλλο σημείο για τον Μάριο – Πρίαμο Ιωαννίδη, για την σχέση του οποίου με την Ελευθερία Ελευθερίου είπε «εγώ ξέρω ότι τα είχε με την Ελευθερία Ελευθερίου. Σαφώς και την πείραξε την Ελευθερία, τράβηξε τη δική της ιστορία. Το φάουλ του Μάριου είναι διπλό».

«Αυτό που εισέπραξα από τη μητέρα της που ήρθε να μαζέψει τα πράγματα ήταν κάτι καλό. Τώρα μετά που βγήκε σε εκπομπές και έλεγε πράγματα, δεν με αφορά», ανέφερε ο Μπο και συμπλήρωσε ότι «περισσότερο από όλα με πείραξε η ανθρώπινη σχέση. Εγώ εμπιστεύομαι τους ανθρώπους και αυτό δεν θα το αλλάξω. Με πειράζει ότι δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη σε έναν άνθρωπο με τον οποίο μοιράζεσαι πράγματα, τον χρόνο σου. Προγραμματίζαμε διάφορα μαζί, υπήρχε πολύ καλή χημεία, αλλά προφανώς, μπαίνοντας στο αεροπλάνο εξατμίστηκε. Ο καθένας να τραβήξει τον δρόμο του και όλα καλά».

