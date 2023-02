Κόσμος

Ελβετικά ΜΜΕ: Ο Πατριάρχης Κύριλλος ήταν πράκτορας της KGB

Ποια κωδική ονομασία είχε ο επικεφαλής της ρωσικής εκκλησίας. Τι αναφέρουν δημοσιεύματα του ελβετικού Τύπου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Tages-Anzeiger, ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας τα χρόνια που ήταν αντιπρόσωπος του Πατριαρχείου της Μόσχας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών συνεργαζόταν με την KGB με την κωδική ονομασία «Μιχαήλοφ».

Ο επικεφαλής της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, Πατριάρχης Κύριλλος (κατά κόσμον Βλαντίμιρ Γκουντνιάγεφ), στην δεκαετία του 1970 διενεργούσε κατασκοπευτική δραστηριότητα στην Γενεύη με εντολή της Επιτροπής Κρατικής Ασφαλείας (KGB) της ΕΣΣΔ, έγραψαν χθες μια σειρά ελβετικών εφημερίδων και ιδιαίτερα η εφημερίδα Tages-Anzeiger (στο άρθρο της: Putins Patriarch war Spion in der Schweiz) επικαλούμενη αποχαρακτηρισμένα κρατικά αρχεία της περιόδου 1969 -1989.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά ο Γκουντνιάγεφ εργαζόταν για λογαριασμό της ρωσικής υπηρεσίας κατασκοπείας, χρησιμοποιώντας την κωδική ονομασία «Μιχαήλοφ». Ασχολείτο με την διενέργεια κατασκοπείας, κατέχοντας στην Ελβετία την επίσημη θέση του εκπρόσωπου του Πατριαρχείου της Μόσχας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, αναφέρει η εφημερίδα. Κύριο καθήκον του ήταν να ασκεί επιρροή στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Από την Ελβετία επέστρεψε στην Σοβιετική Ένωση όπου άρχισε γρήγορα να προωθείται στην εκκλησιαστική ιεραρχία.

Η Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία αρνήθηκε να σχολιάσει τα εν λόγω δημοσιεύματα του ελβετικού Τύπου. Το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών ανέφερε ότι δεν διαθέτει πληροφορίες για το συγκεκριμένο ζήτημα.

