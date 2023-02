Αθλητικά

ΑΕΚ: το καυστικό βίντεο που τρολάρει τον Ατρόμητο

Η ΠΑΕ ΑΕΚ, με ένα... χιουμοριστικό και αρκετά καυστικό βίντεο, απαντά μέσα από τα social media στο περιστατικό με τον Ατρόμητο.

«Η απάντησή μας σε όλους και για όλα» αναφέρει χαρακτηριστικά η ΑΕΚ, σε μία ειρωνική ανάρτηση σχετικά με όσα συνέβησαν με τα τέρματα στην έδρα του Ατρομήτου και οδήγησαν στην αναβολή της αναμέτρησης των δυο ομάδων.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ πόσταρε στους επίσημους λογαριασμούς της στα social media ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζονται κάποια παιδιά να παίζουν μπάλα και να μετακινούν ένα τέρμα, προκειμένου να μπει πιο εύκολα το γκολ, σε εκτέλεση πέναλτι.

«Για να τελειώνουμε: Η απάντηση μας σε όλους για όλα!», γράφει η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο.

Σε ιδιαίτερα καυστική τοποθέτηση προχώρησε η ΠΑΕ ΑΕΚ σχετικά με όλα όσα διαδραματίστηκαν χθες στο Περιστέρι. Η αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου –δηλαδή λόγω λανθασμένου μεγέθους των τερμάτων- προκάλεσε πολλές και έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. Οι «κιτρινόμαυροι» χωρίζουν σε δέκα σημεία την τοποθέτησή τους, διευκρινίζοντας ότι εντόπισαν εγκαίρως το πρόβλημα και ακριβώς γι΄αυτό κατέθεσαν ένσταση. Εκφράζουν, μάλιστα, την απορία πώς είναι δυνατόν στην Ελλάδα του 2023 να μη μπορεί να επιλυθεί το συγκεκριμένο πρόβλημα, ώστε το ματς να εκκινήσει κανονικά.

Αναλυτικά η τοποθέτηση:

«Αφού έχουμε μια πλήρη εικόνα από τις ανοησίες και τις αθλιότητες που έχουν γραφτεί κι ακουστεί, να πούμε από πλευράς ΑΕΚ μερικά πράγματα συγκεκριμένα.

1. Από χθες αντιμετωπίζουμε το εξής εκπληκτικό: Κανείς από τους αντιπάλους της ΑΕΚ δεν εγκαλεί την ΠΑΕ που είχε την ευθύνη για την τήρηση των κανονισμών, αλλά εγκαλούν εμάς που υποδείξαμε το πρόβλημα και δεν θέλαμε να αγωνιστούμε με τα τέρματα σε αντικανονικές διαστάσεις.

2. Η ΑΕΚ δεν έκανε ένσταση για κάτι που έχασε στο γήπεδο. Αντιθέτως υποδείξαμε το πρόβλημα εγκαίρως. Πληροφορήσαμε και τους ανθρώπους του Ατρομήτου και τον διαιτητή, που διαπίστωσε πως είχαμε δίκιο από τις 5 παρά δέκα, όπως αναγράφεται και στο φύλλο αγώνα. Δεν το κάναμε τελευταία στιγμή, όπως θα μπορούσαμε εφόσον είχαμε την πρόθεση που θέλουν να μας φορτώσουν. Υπήρχε περιθώριο 70 λεπτών τουλάχιστον, μέχρι το χρονικό όριο που δίνει ο κανονισμός.

3. Σε όλο αυτό το διάστημα δεν κάναμε καμιά παρέμβαση όταν βλέπαμε να εξελίσσεται μπροστά μας ο τραγέλαφος με το σκάψιμο στις γραμμές στις δύο εστίες. Δεν κάναμε καμιά παρέμβαση όταν όλως περιέργως ο διαιτητής πήγε και μέτρησε μέσα από την «γεώτρηση» και ήταν διατεθειμένος να κάνει παιχνίδι με τις γραμμές στις εστίες σκαμμένες! Το βλέπαμε και περιμέναμε. Όσο κι αν μας είχαν ζητήσει να περιμένουμε, θα περιμέναμε και το ξέρουν.

4. Όλοι αυτοί που μιλούν σήμερα για 2 πόντους, ξεχνούν να μας πουν πως αυτό πρόκυπτε από μέτρηση μέσα από «γεώτρηση» όπως είπαμε και παραπάνω. Έτσι θεωρούσαν σωστό να γίνει το παιχνίδι. Ξεχνούν επίσης να μας πουν πως στην μία εστία αρχικά διαπιστώσαμε πως υπήρχε διαφορά επτά πόντων από το προβλεπόμενο και στην άλλη τεσσάρων. Οτιδήποτε πρόκυψε ως μείωση στην συνέχεια, επαναλαμβάνουμε πως ήταν αποτέλεσμα μέτρησης μέσα από το σκαμμένο. Κι αν έβγαινε το προβλεπόμενο ύψος ο διαιτητής θα μας ζητούσε να παίξουμε με αυτές τις συνθήκες και με αυτή την εικόνα! Με τις εστίες σκαμμένες. Κι αυτό όσοι προπαγανδίζουν κατά της ΑΕΚ προφανώς το θεωρούν νορμάλ!

5. Μέσα στις πολλές αθλιότητες που έχουμε ακούσει κι έχουμε διαβάσει, ξεχωρίσαμε αυτή με τα γελοία υπονοούμενα πως κάτι έγινε στο γήπεδο προφανώς από πλευράς μας τις προηγούμενες μέρες. Αυτή δείχνει την απελπισία των αντιπάλων μας στην προσπάθεια τους να μας υποδείξουν ως υπεύθυνους για τα προβλήματα που έπρεπε να έχουν επιλύσει οι γηπεδούχοι και οι αρμόδιες για την διεξαγωγή του πρωταθλήματος αρχές. Είστε γελοίοι κύριοι. Κι όσοι το σκεφτήκατε κι όσοι το ξεστομίσατε κι όσοι το αναπαράγετε.

6. Στην άλλη αθλιότητα για το αν είναι οφθαλμοφανής μια διαφορά επτά πόντων στο ύψος, «απάντησε» ο Ζοζέ Μουρίνιο. Η διαφορά είναι πως στα Σκόπια είχαν τρόπο να λύσουν άμεσα το πρόβλημα. Η Ελληνική Super League του 2023 και η ΠΑΕ την οποία εκπροσωπεί η αναπληρωτής πρόεδρος της Λίγκας, δεν είχαν.

7. Πάμε και στα μαθήματα ηθικής και ιστορίας της ΑΕΚ, που μας δίνουν μεταξύ άλλων και κάποιοι που πανηγύριζαν κούπες το 1997, σημαδεμένες από το «αίμα» που προήλθε από το «σφάξιμο» και το κλέψιμο του ιδρώτα των συναδέλφων τους. Σε όσους αναφέρονται στην περίπτωση της μη ένστασης το καλοκαίρι του 2020 για το ματς με τον ΠΑΟΚ κι επικαλούνται την τότε ανακοίνωση της ΑΕΚ, σε αυτή ακριβώς τους παραπέμπουμε: Αναφέρει ρητά πως η ΑΕΚ δεν θα έκανε χρήση του «συγκεκριμένου λόγου ένστασης». Δηλαδή για παράλειψη που αφορούσε μια τυπική διαδικασία. Τι σχέση έχει αυτό με το να κληθούμε να παίξουμε με αντικανονικές συνθήκες και με τα δοκάρια χαμηλωμένα;

8. Για το τι κάνει η ΑΕΚ και τι άλλες ομάδες, παραπέμπουμε όσους επιχειρούν να μας προσβάλλουν με κηρύγματα περί ηθικής, στο τι έγινε πέρσι στο Κλεάνθης Βικελίδης, όταν παιζόταν η Ευρώπη σε ένα ματς και ο Λάζαρος Ρότα δέχθηκε μπουκάλι στο κεφάλι. Αναφερόμαστε σε μπουκάλι στο κεφάλι σε «τελικό» για μια θέση στην Ευρώπη κι όχι σε μια κροτίδα που έσκασε 15 μέτρα μακριά από τον πλησιέστερο ποδοσφαιριστή. Και τι μας λένε; Πως θα μπορούσε λέει ο Μπρινιόλι να είχε παραστήσει τον τραυματία και να κρινόταν έτσι το ματς. Δε χρειάζεται να σχολιάσουμε κάτι παραπάνω...

9. Επειδή φαίνεται πως ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει εδώ, ας πούμε κι εμείς μια δικιά μας σκέψη. Από που ακριβώς προκύπτει πως οι διαστάσεις στις εστίες στο Δημοτικό Γήπεδο Περιστερίου ήταν και πριν οι ίδιες που βρήκαμε εμείς το απόγευμα της Κυριακής; Ποιος μπορεί να το πει με βεβαιότητα αυτό; Που ακόμη και ίδιες να ήταν καμιά υποχρέωση δεν είχαμε εμείς να δεχθούμε την αντικανονικότητα από την στιγμή που την διαπιστώσαμε. Αλλά ρωτάμε ξανά: Από που ακριβώς προκύπτει πως ήταν και πριν οι ίδιες;

10. Τέλος, είναι τουλάχιστον εξοργιστικό να απευθύνονται στους οπαδούς μας και να μιλούν περί ηθικής, αυτοί που επί δεκαετίες μπαίνουν μπροστάρηδες στον βιασμό της νοημοσύνης τους και στην στην ισοπέδωση κάθε έννοιας ηθικής. Το τι πιστεύουν οι φίλαθλοι της ΑΕΚ για όσα συμβαίνουν από χθες, ας μας επιτρέψουν όλοι αυτοί να το γνωρίζουμε καλύτερα. Και να νιώθουμε υπερήφανοι γι΄ αυτό. Γιατί οι ΑΕΚτζήδες ηθική έχουν και μάλιστα αδιαπραγμάτευτη. Τον ρόλο των ιδανικών θυμάτων αποφάσισαν να πετάξουν από πάνω τους. Απέναντι σε αυτούς είμαστε πρώτιστα υπόλογοι και κατόπιν στο τεχνικό τιμ και τους ποδοσφαιριστές μας. Που διαπίστωσαν οι ίδιοι πρώτοι απ' όλους τις συνθήκες που επικρατούσαν.

ΥΓ: Επειδή κάποιοι μας εμφάνισαν να έχουμε πάει στο Περιστέρι... με τις μεζούρες, δυστυχώς δεν είχαμε. Χρειάστηκε να χρησιμοποιηθούν τα μέτρα της αστυνομίας για να επιβεβαιώσουμε αυτό που φαινόταν με το μάτι.

Κατά τα άλλα, συνεχίστε τις αστειότητες».

